0553 313 94 23

"Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı tepki çeken fotoğrafı yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sofuoğlu’nun aynı zihniyetle devam ettiği takdirde bir sonraki seçimlerde tekrar aday gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

28 Aralık 2018 Cuma 12:32

 yeniakit.com.tr  Akit TV ekranlarında Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı, “Emir erlerim” paylaşımı tartışıldı.

AK Partililer kibirli olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse her konuşmasında, “Tevazu sahibi olun, bir Müslüman tevazu sahibidir” ve “Kibirden uzaklaşın” uyarıları yaptığını hatırlatan sunucu Fatin Dağıstanlı, özellikle AK Parti’de siyaset yapan isimlerin kibirli olmamaları gerektiğine vurguladı.

“Siyaseti bıraksın bunlar”

Siyaseti bıraksınlar bunlar, yani bunların bu halde memlekete hizmet edebilmeleri de mümkün değil.” çağrısı yapan Dağıstanlı, “Öküzün altında buzağı da arıyorum ben” diyerek, bu tip hareketler yapanların gizli ajandaları olma olasılığını yüksek gördüğünü belirtti.

Ayağı uzatmamak emeğe saygıdır

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, hareketin tümüyle yanlış olduğunu söyledi.

Ben şahsen, kendi hayatımdan söyleyeyim” diye söze başlayan usta gazeteci, “Hayatımda kitap okudum masaya ayağımı uzatmadım. Gece yarısı, kimsenin olmadığı bir saatte de uzatmadım. O masaya saygıdır, emeğe saygıdır.” ifadesini kullandı.

AK Partili de yapsa  yanlıştır, CHP’li de yapsa yanlıştır

Devletin bir masasına ayak uzatılmasının hiç kabullenilecek bir tavır olmadığının altını çizen Karahasanoğlu, “AK Partilileri eleştirmiyorsunuz diyenlere de söyleyelim, yanlıştır. CHP’li de yapsa yanlıştır, AK Partili de yapsa yanlıştır.” dedi.

Erdoğan’ın sözlerine, fiillerine bakmamız lazım

Karahasanoğlu, “Bu kötü örneklere karşı mücadele edebilmemiz için Tayyip Erdoğan’ın söylediği sözlere bakmamız lazım, yaptığı fiillere bakmamız lazım.” dedi ve sözlerini şöyle bitirdi:

“Erdoğan da yanlış yapıyor” deriz

Bir sonraki seçimde eğer Kenan Sofuoğlu, hayatta olursak, bu kafayla tekrar aday gösterilirse, o zaman deriz ki, ‘Tayyip Erdoğan da yanlış yapıyor.’

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:32
  1. Sakarya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kenan Sofuoğlu
  4. Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Fatin Dağıstanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değerlerimize değer katıyor
    1. Değerlerimize değer katıyor
    2. Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu..
    3. Altın fiyatları
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların..
    6. Ekrem son durağı Kadir Topbaş!..
    7. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    8. Akdeniz'de kurtarılan 310 düzensiz..
    9. Emlak Konut'tan yurt dışı açılımı
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    11. Sudan Ulusal Kongre Partisi: "Kamu..
    12. Bakan Pekcan Gaziantep Eximbank..
    13. Erkan Sözeri "performans ve duruştan"..
    14. MediaMarkt’ta indirimler, yeni yıl..
    15. İdrar testinde uyuşturucu çıkan..
    16. Akaryakıtta vergi kaçakları önlenmeli
    17. Albaraka Türk'ün Biyometrik İmza'sına..
    18. "Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız"
    19. Şanghay’da “Türkiye ve Çin: Uzun..
    20. "Bu kafayla bir daha aday..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...