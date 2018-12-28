"Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"

yeniakit.com.tr Akit TV ekranlarında Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı, “Emir erlerim” paylaşımı tartışıldı.

AK Partililer kibirli olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse her konuşmasında, “Tevazu sahibi olun, bir Müslüman tevazu sahibidir” ve “Kibirden uzaklaşın” uyarıları yaptığını hatırlatan sunucu Fatin Dağıstanlı, özellikle AK Parti’de siyaset yapan isimlerin kibirli olmamaları gerektiğine vurguladı.

“Siyaseti bıraksın bunlar”

“Siyaseti bıraksınlar bunlar, yani bunların bu halde memlekete hizmet edebilmeleri de mümkün değil.” çağrısı yapan Dağıstanlı, “Öküzün altında buzağı da arıyorum ben” diyerek, bu tip hareketler yapanların gizli ajandaları olma olasılığını yüksek gördüğünü belirtti.

Ayağı uzatmamak emeğe saygıdır

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, hareketin tümüyle yanlış olduğunu söyledi.

“Ben şahsen, kendi hayatımdan söyleyeyim” diye söze başlayan usta gazeteci, “Hayatımda kitap okudum masaya ayağımı uzatmadım. Gece yarısı, kimsenin olmadığı bir saatte de uzatmadım. O masaya saygıdır, emeğe saygıdır.” ifadesini kullandı.

AK Partili de yapsa yanlıştır, CHP’li de yapsa yanlıştır

Devletin bir masasına ayak uzatılmasının hiç kabullenilecek bir tavır olmadığının altını çizen Karahasanoğlu, “AK Partilileri eleştirmiyorsunuz diyenlere de söyleyelim, yanlıştır. CHP’li de yapsa yanlıştır, AK Partili de yapsa yanlıştır.” dedi.

Erdoğan’ın sözlerine, fiillerine bakmamız lazım

Karahasanoğlu, “Bu kötü örneklere karşı mücadele edebilmemiz için Tayyip Erdoğan’ın söylediği sözlere bakmamız lazım, yaptığı fiillere bakmamız lazım.” dedi ve sözlerini şöyle bitirdi:

“Erdoğan da yanlış yapıyor” deriz

“Bir sonraki seçimde eğer Kenan Sofuoğlu, hayatta olursak, bu kafayla tekrar aday gösterilirse, o zaman deriz ki, ‘Tayyip Erdoğan da yanlış yapıyor.’”