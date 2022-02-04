"Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet edemezler"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.

Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker.

"Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum"

Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar.

Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz.

"Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir"

Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

"Lütfen biraz daha destek olsunlar"

"Taraftarın artık pandeminin verdiği yokluktaki desteğini artık istiyoruz. Bu saatten sonra sezon bitene kadar, ben hala istekli, ümitliyim. Her şey var futbolun içinde. Şampiyonluk hissini ve amacını taşıyorum. En önemli tarafımız taraftarlardır. Beşiktaş taraftarı, desteklerini esirgemesinler. Çok büyüklerdir. Bu takımı ayağa kaldırabilirler. Lütfen biraz daha destek olsunlar."