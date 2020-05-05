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Gündem

Bu kafa neyin kafası! Ayşenur Arslan baltayı taşa vurdu

Televizyon ekranlarında kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, konuğu Miyase İlknur tarafından uyarıldı. Gerçek bambaşka çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 03:25:00 -

Kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, ödemelerin de gerçekleşmediğini söyledi.

Programın konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur ise Arslan'ı kendi programında yalanladı.

İlknur, Cumhuriyet Gazetesi olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını ve ödemelerin ise gerçekleştiğini söyledi.

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Yorumlar

Resat

Bu TV kanalı tiyatro salonundan naklen yayın gibi desem ayıp olur. Tam bir ilkokul piyesi.
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Vatansever

Korona bunlara alkol etkisi yapti daha bir birlerini yiyecekler bulunduklari yeri cok dezenfekte ediyorlar ustune alkol bunlar acil vaka
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