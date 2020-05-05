Bu kafa neyin kafası! Ayşenur Arslan baltayı taşa vurdu
Televizyon ekranlarında kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, konuğu Miyase İlknur tarafından uyarıldı. Gerçek bambaşka çıktı.
Kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, ödemelerin de gerçekleşmediğini söyledi.
Programın konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur ise Arslan'ı kendi programında yalanladı.
İlknur, Cumhuriyet Gazetesi olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını ve ödemelerin ise gerçekleştiğini söyledi.