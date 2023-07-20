Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket
İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, İstanbul’da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.
İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri utanmadan o anları internette paylaştı.
Örümceklerin beyninde yuva yaptığı sürücü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notunu düştü.
Bu kadarını hayvan yapmaz!
Skandal görüntü Türkiye'yi adeta ayağa kaldırırken vatandaşlar "Bu kadarını hayvan yapmaz!" yorumunu yaptı.