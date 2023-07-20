  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sınırsız altın kaynağı bulundu! Resmen fışkırıyor, büyüklüğü dünya ekonomisinin 10 katı

Ülken için savaşır mısın? anketi yeniden gündem oldu! İşte ülke ülke şaşırtıcı sonuçlar

PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

Şov başlıyor! Yerli ve milli silahlardan gövde gösterisi

Türkiye'nin 50,7 milyar dolarlık anlaşması dünyayı şaşkına çevirdi! Tüm gözler oraya çevrildi

İşte son vukuatları! Yine İBB yine iş bilmezlik

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha demokratik

Avukatı duyurdu sonuç çıktı: Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!

Erdoğan, AB'ye üyelik sinyali verince akıllara Kıbrıs geldi! Türkiye oyuna gelmez

Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar
Gündem Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket
Gündem

Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket

Yeniakit Publisher
2023-07-20 17:08:00 -

İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul’da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri utanmadan o anları internette paylaştı.

Örümceklerin beyninde yuva yaptığı sürücü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notunu düştü.

Bu kadarını hayvan yapmaz!

Skandal görüntü Türkiye'yi adeta ayağa kaldırırken vatandaşlar "Bu kadarını hayvan yapmaz!" yorumunu yaptı.

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası
O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası

Bağcılar'dan 'idamlık' biri daha enselendi
Bağcılar'dan 'idamlık' biri daha enselendi

Gündem

Bağcılar'dan 'idamlık' biri daha enselendi

Şok beklenen listeyi açıkladı!
Şok beklenen listeyi açıkladı!

Ekonomi

Şok beklenen listeyi açıkladı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23