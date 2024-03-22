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Yerel Bu kadarına pes! Kirli işleri için ekmeği kullandılar
Yerel

Bu kadarına pes! Kirli işleri için ekmeği kullandılar

Yeniakit Publisher
2024-03-22 22:36:00 - 2024-03-22 22:46:55
Bu kadarına pes! Kirli işleri için ekmeği kullandılar

Gümüşhane’de jandarma ekipleri ekmeğin içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak için şehir dışına göndermek isteyen şahsı yakalayarak, ruhsatsız tabancaya el koydu.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın, şehir dışına otobüsle ruhsatsız tabanca göndereceği bilgisine ulaştı.

Ekmeğin içinde silah satışı

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede bulunan otobüs terminalinde bekleyen M.Ç.’ye ait çuvalı inceledi. İçerisinde bölgeye özgü ekmeğin bulunduğu çuvalı inceleyen ekipler, bir ekmeğin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabancayı buldu.

Ekmeği ortadan kestiği ve içerisini oyarak el yapımı 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayı içerisine yerleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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