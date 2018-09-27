THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bu kadarına da pes! Konya'da kaza yapan sürücü bakın ne yaptı

Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:20
Bu kadarına da pes! Konya'da kaza yapan sürücü bakın ne yaptı

Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Kanyon Park önünde meydana geldi. U.U., yönetimindeki 42 ABP 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu parkın demir çitine çarpıp durdu. Kazanın ardından U.U., otomobilde uyuya kaldı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın camını tıklatarak U.U.'yu uyandırmak istedi ancak uzun uğraşlara rağmen uyanmayınca itfaiye ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sol arka camını kırarak, kapıyı açıp U.U.'yu uyandırdı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde U.U.'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Polis, U.U.'nun alkollü olabileceği üzerine test yapmak istedi. U.U. alkol metreyi üflemeyi reddetti. Güçlükle ayakta durabilen U.U., ambulansa alındı. Ardından polis, U.U.'nun eşine cep telefonuyla ulaşıp bilgi verdi. Eşinin paniklemesi üzerine görüntülü olarak konuşmaları sağladı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U.'nun ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:20
  1. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
    1. MSB sözleşmeli er alımı başvurusu..
    2. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    3. ABD 650 TIR silahı bakın kime teslim..
    4. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    5. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    6. En düşük memur maaşı 3482 TL’ye..
    7. Borcu olanlar dikkat! Sevindiren..
    8. İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?
    9. Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim
    10. Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı..
    11. Emeklilikte yaşa takılanların..
    12. Meteoroloji açıkladı: Marmara'da..
    13. Misyoner kılığında istihbarat çalışması
    14. Emniyet kayıp kızlar için alarma geçti!
    15. Amerika'dan Türkiye itirafı!..
    16. Dolar ve euroda son durum ne?
    17. Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla..
    18. Skripal krizinde yeni iddia!
    19. Dolar kuru kaç TL?
    20. Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı..
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?