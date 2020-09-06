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Yerel Bu kadarına da pes! Karantinadan kaçan koronavirüs hastası soluğu bakın nerede aldı
Yerel

Bu kadarına da pes! Karantinadan kaçan koronavirüs hastası soluğu bakın nerede aldı

Zonguldak'ta, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ev karantinasına alınan şahıs, evden kaçarak bahis bayiine kumar oynamaya gitti.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:33:00 -
Bu kadarına da pes! Karantinadan kaçan koronavirüs hastası soluğu bakın nerede aldı

Tedbirlerin hiçe sayılması nedeniyle Türkiye'de artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sorumsuz bir kişinin vurdum duymazlığı nedeniyle bir kez daha sokaklarda kol gezdi.

Zonguldak'ta meydana gelen olayda ev karantinasından kaçan bir kişi soluğu bahis bayiinde aldı.

Önce markete, sonra bahis bayiine gitti

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaş ev karantinasına alındı. Karantina süreci devam eden Y.T. isimli şahıs, kontrol amaçlı eve gelen Vefa Sosyal Destek grubunca ikametinde bulunamadı. Karantinadaki şahsın evde bulunmaması üzerine Vefa Sosyal Destek ekipleri, durumu polise bildirdi. Koronavirüsü sokaklara indiren şahsı arama çalışmalarına başlayan ekipler, Y.T.'nin önce markete, sonra da bahis bayiine gittiğini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şahsa cezai işlem uygulandığı bildirildi.

"Hapis cezası var"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, meydana gelen olayı çok üzücü ve sorumsuzca olduğunu belirtirken, "Ekiplerimiz harekete geçerek kısa sürede yerini tespit ediyorlar. Görüntülerde de ilk önce markete, ardından da iddia bayiine giderek oyun oynuyor. Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. 2 aydan 1 yıla kadar cezası var. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık." açıklamasında bulundu.

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