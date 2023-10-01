Bu kadarına da pes! Hırsız camideki sadaka kutusunu çaldı
Samsun'da 'bu kadarına da pes' dedirten bir hırsızlık yaşandı. Camiye giren hırsız cemaatin biriktirdiği sadaka kutusunu çaldı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan Baruthane Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız camide bulunan sadaka kutusunu çaldı.
Cami görevlileri şikayetçi oldu
Kutuda yaklaşık 150 lira olduğu öğrenilirken, hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Cami görevlileri polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.