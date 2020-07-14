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Dünya

Bu kadarına da pes... Birleşik Arap Emirlikleri'nden akılalmaz Ayasofya açıklaması

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasını eleştiren Birleşik Arap Emirlikleri Gençlik ve Bilgi Geliştirme Bakanı Noora Al Kaabi, “Statüsünü değiştirmek kültürel değerine zarar verecektir. Kültürler ve medeniyetler arasındaki dinlerarası diyaloğun değerli bir sembolü ve simgesi olarak kalmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:24:00 -
Bu kadarına da pes... Birleşik Arap Emirlikleri'nden akılalmaz Ayasofya açıklaması

Ayasofya Camii, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin verdiği karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün attığı imza ile on yıllar sonra ibadete açıldı. Ayasofya Camii’nde ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak.

Haçlı sevdalısı batılı ülkeler, Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararına tepki gösterirken, birtakım Müslüman ülkeler ise desteğini esirgemedi. Müslüman geçinen batı kuklası ülkeler ise, Ayasofya kararı sonrası Türk-İslam düşmanlarını aratmadı.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması konusunda açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Danıştay tarafından alınan kararı eleştirdi.

“Dinler arası diyaloğun simgesi olarak kaldı”

BAE Kültür, Gençlik ve Bilgi Geliştirme Bakanı Noora Al Kaabi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ayasofya binlerce yıldır tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Statüsünü değiştirmek kültürel değerine zarar verecektir. Kültürler ve medeniyetler arasındaki dinlerarası diyaloğun değerli bir sembolü ve simgesi olarak kalmıştır” dedi.

Al Kaabi, “Kültürel miras değerlidir ve insanlara ve medeniyetlere aittir. Onları sorumlu bir şekilde korumalı ve gelecek nesillere dini uyum ve kültürel bir arada yaşamanın bir tanığı olarak kalmaları için bakımlarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

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