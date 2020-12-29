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Dünya Bu kadarı da fazla! Kudüs'te Türkiye'ye karşı BAE'yi devreye soktular
Dünya

Bu kadarı da fazla! Kudüs'te Türkiye'ye karşı BAE'yi devreye soktular

İsrail, Kudüs’teki Türkiye etkisini azaltmak için BAE’ye işgal altındaki beldedeki kutsal mekanlar ve özellikle El Aksa Camii’ne gözetim rolünü vermeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:29:00 - 2020-12-29 07:35:48
Bu kadarı da fazla! Kudüs'te Türkiye'ye karşı BAE'yi devreye soktular

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ihanet anlaşmasına imza attığı İsrail’in Kudüs’teki etkisini artırmasının yolunu açacak. Kudüs’teki bu yeni girişimler, İsrailli Haham Rafi Peretz’in BAE’den Kudüs’e binlerce turist getirme planını duyurmasının ardından geldi. İsrail’in sözde “başkenti” olarak şehrin statüsünü pekiştirmek için atılan bu adımlarla, turistik tesisler ve kutsal mekanlar BAE’nin temsilciler tarafından kontrol edilecek. İsrail yönetiminin BAE’ye Kudüslüler arasında yükselen Türk etkisini zayıflatan bir pozisyon vermek istediğine dikkat çekiliyor. Kudüs’teki Türk projeleri hayırseverlik için hayata geçmesine rağmen, İsrail Türk varlığını istemiyor. Kudüs’teki Türk girişimleri engellenmeye çalışılıyor ve kutsal yerlerde ibadet etmelerine kısıtlamalar getiriliyor.

Normalleşme anlaşmasının duyurulmasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri birçok Filistinli iş adamı ile temasa geçti. Ticari çıkarlarını, emlak işlerini yönetmek ve Eski Şehir’in eteklerinde gayrimenkul inşaatını finanse etmek için ortaklık kurmaları karşılığında birikmiş vergi borçlarını ödemeyi teklif etti. Eski Şehir’de gayrimenkul satın almak için para pompalamaya başladı.

Öte yandan Kudüs Araştırmalar Merkezi, BAE’nin El Aksa Camii’ndeki statükoyu değiştirmeye onayını ilk kez ortaya çıkardı. Buna göre, Yahudilerin Haram-i Şerif’te ibadet etmelerine izin verilirken, Müslümanların tüm Haram-ı Şerif’e değil sadece camiye kısıtlı erişim hakkı verildi. Bu karar Ürdün ve Filistin Vakıf Dairesi’nin endişesini ve korkusunu artırdı. Böylece BAE’nın El Aksa içinde yeni bir rol verilecek.

"Kudüs halkı tarafından reddedilecektir"

Kudüs meseleleri araştırmacısı Ziyad İbhis, el-Vatan haber sitesine yaptığı açıklamada Kudüs kentindeki BAE etkisinin İsrail ile normalleşme anlaşmasının açıklanmasının ardından yükseldiğini belirtti ve ekledi: “Resmi ve yarı resmi kaynaklara göre İsrail partileri ve çevreleri Kudüs’te Türk ve Katar nüfuzuyla savaşmayı amaçlıyor. Bu sebeple BAE’nın önü açılıyor. BAE, işgal polisinin güvenliği eşliğinde El Aksa Camii’ne heyet gönderebiliyor. Filistinliler, Aksa’nın kutsallığına saldırmalarına izin vermeyecektir. Dolayısıyla bu ziyaretler Kudüs halkı tarafından reddedilecektir.

Kudüs'e değil Tel Aviv'e gidecek

Kudüs Araştırma Merkezi’ndeki yetkililer ise İsrail’in planının başarılı olmayacağını dile getirdi. Körfez ülkelerinden, hedefledikleri rakamlarda turist gelmeyeceğinin altını çizdiler, “BAE yetkilileri onları zorla Kudüs’ü ziyaret etmeye zorlamadıkça, çoğu turizm ve eğlence için Tel Aviv’e gidecek” ifadelerini kullandılar.

UNRWA’ya sabotaj

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını tamamen sonlandırmak için de harekete geçtiği belirtildi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre BAE yönetimi, uzun zamandır İsrail’in isteği olan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) ortadan kaldırmaya dönük adım atmaya hazırlanıyor. Le Monde’ye göre bu süreç, Ağustos ayında İsrail ve BAE’nin iki ülke arasında normalleşmeyi açıklamasından bu yana devam ediyor. Rapora göre Emirlik yetkilileri, UNRWA’yı mülteci sorununun çözümüne şart koşmadan kademeli olarak ortadan kaldırma planını değerlendiriyorlar. Bu, BAE’nin 2018 ve 2019 yıllarında Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte UNRWA’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın teşkilata verdiği fonları kesmesinin ardından dengelemek için yardımda bulunan önemli bir fon sağlayıcısı olmasına rağmen palnlanıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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