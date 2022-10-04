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Spor Bu kadar ücret alıyorlar, ama biz hala VAR'ı konuşuyoruz!
Spor

Bu kadar ücret alıyorlar, ama biz hala VAR'ı konuşuyoruz!

MHK, Süper Lig ve1. Lig'de saha ve masa hakemlerini ayırdı. 10 bin TL maaş ve maç başı prim alan 11 VAR hakemi içinde en çok kazanan isim belli olurken, VAR'daki sisteme ve hakemlere bu denli paralar ödenirken hala liglerimizde VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-10-04 20:08:00 -
Bu kadar ücret alıyorlar, ama biz hala VAR'ı konuşuyoruz!

MHK, Süper Lig ve1. Lig'de saha ve masa hakemlerini ayırdı. 10 bin TL maaş ve maç başı prim alan 11 VAR hakemi içinde en çok kazanan isim belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR'ları ayırdı.

Yani bir hakem ya sahada olacak veya masada. MHK, masa başında 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de 1. Lig'de VAR'ın yanı sıra AVAR'da da görev alıyor.

11 hakem VAR'da görev yapıyor

MHK'nın sezon başında açıkladığı listede 11 hakem yer aldı. İşte VAR hakemleri listesi:

Emre Malok
Özgür Yankaya
Alper Çetin
Erkan Engin
Özgüç Türkalp
Serkan Tokat
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Koray Gençerler
Mustafa Öğretmenoğlu
Bülent Birincioğlu

VAR hakemlerinin aldığı maaş

Ajansspor'un haberine göre; TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sar görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiğ gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira
Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.

VAR aylık sabit maaş: 10 bin lira
Süper Lig VAR ücreti: 10 bin lira
Süper Lig AVAR ücreti: 5 bin lira
1. Lig VAR ücreti: 6 bin 800 liraa
1. Lig AVAR ücreti: 3 bin 400 lira

En çok kazanan Özgür Yankaya

30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı.

İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceyla takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.

 

 


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