Bu kadar paraya ülke doyar! Kendisi eriyor piyasası büyüyor

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Çin’de dondurma sektörünün gelişimine dair kısa süre önce yayımlanan bir rapor, piyasanın büyüme eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. 2020 yılında 147 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar dolar) olan Çin dondurma pazarının büyüklüğü 2021 yılında 160 milyar yuana çıktı.

Çin dondurma piyasası dünya birinciliğini koruyor. Ancak ülkede kişi başına düşen dondurma tüketiminin Batılı ülkelere kıyasla geride olması, pazarın büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Çin’de kişi başına düşen yıllık dondurma tüketimi 3 litreyken, bu miktar ABD’de 15 litre, Japonya’da ise 7 litre. Diğer yandan, Çin’de dondurma üretimi de her geçen yıl artıyor. Verilere göre, ülkede şu an yaklaşık 45 bin dondurma işletmesi bulunuyor. Yılın başından bu yana ülkede bu alanda faaliyet gösteren bin 700’den fazla yeni şirket kuruldu.

Türk dondurması Çin piyasasında fırsat arıyor

Türkiye’ye seyahatin, Çinliler arasında giderek popüler hâle gelmesiyle birlikte Türkiye’ye has birçok unsur da Çin’de tanınmaya başladı. Bunlar arasında döner ve sıcak hava balonunun yanı sıra, Maraş dondurması da bulunuyor.

Çin’in Fujian eyaletindeki turistik bir adada Maraş dondurması satan dükkân, son zamanlarda popüler sosyal medya platformu Tiktok’ta büyük ilgi çekti. Sahil kenti Xiamen’deki turistik Gulangyu Adası’nda bulunan Maraş dondurmacısının önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor.

Bunun dışında, Türk dondurma ve tatlı markası Mado, Shanghai ve Guangzhou kentlerinde mağazalar açtı. Mado, Çin’deki şube sayısını bine çıkartmayı hedefliyor.

Dondurmada "sağlık" arayışı

Dondurma markaları, son yıllarda az yağlı, az şekerli, düşük kalorili ve sıfır katkılı ürünlerle, daha sağlıklı gıdalara yönelik talebi karşılamaya çalışıyor. Bunun yanı sıra dondurma aromaları da giderek çeşitleniyor. Sütlü ve çikolatalı gibi geleneksel aromalı dondurmalar dışında, farklı meyve aromalı, tuzlu ve hatta alkollü dondurmalar piyasada daha fazla boy göstermeye başlıyor. Bazı markalar, kültürel unsurları da dondurma şekillerine katıyor.

Örneğin, başkent Beijing’deki meşhur turistik noktalardan Yasak Kent’te (Saray Müzesi) bulunan bazı yapıların şeklinde üretilen dondurmalar büyük dikkat çekti. Sadece Yasak Kent’te değil, ülkenin birçok turistik bölgesinde özgün dondurma çeşitleri sunuluyor. Diğer yandan, son yıllarda dondurma fiyatlarında da büyük artış görüldü. Son 10 yılda, ham madde fiyatlarının artmasıyla, dondurma fiyatları üç kat yükseldi.

Ancak uzmanlar, maliyet artışı dışında, marka etkisi ve sağlıklı ürün iddialarının da fiyatların yükselmesine neden olduğu kanısında. Birçok tüketici, dondurmadaki fiyat artışını makul bulmuyor. Uzmanlara göre, tüketiciler nihayetinde kesinlikle rasyonel bir tüketim şekline dönecek, uzun vadede gerçekten kaliteli olan markalar piyasada kalmayı başaracak.