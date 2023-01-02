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Gündem Bu kaçıncı rezalet! Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük kepazelik
Gündem

Bu kaçıncı rezalet! Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük kepazelik

Rasim Ozan Kütahyalı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Kütahyalı, Derin Futbol programında 2022 yılına veda programında küfür etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:13:00 -
Bu kaçıncı rezalet! Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında büyük kepazelik

 

Rasim Ozan Kütahyalı rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Kütahyalı, Derin Futbol programında 2022 yılına veda programında küfür etti.

2020 yılında Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara yönelik hadsiz sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı yine şirazeyi kaçırdı.

Ertem Şener'in moderatörlüğünü yaptığı Derin Futbol programında 2022 yılına veda programı yapıldı. Programda şarkı söyleyen Ahmet Çakar'ın yanına gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar'a "Hocam, Suki Yo şarkısını söyle" dedi.

Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı "S.kiyo, S.kiyo" diyerek küfür etti.

 

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Yorumlar

Mustafa

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