Bu işletme hem ekonomiye hem de sağlığa destek veriyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaklaşık 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren Osman Akça İncir İşletmesi sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor. Bölgedeki binlerce kişiye istihdam oluşturan işletmede Kızılay’a kan bağışları da rutin hale geldi. İşletmeye Kızılay’ın kan bağış tırı önünde Osman Akça İncir İşletmesi’nde çalışanlar kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Akça Holding olarak bölgede değişik yatırımları bulunduğunu en büyük gayretlerinin bölge insanına ve ülke ekonomisine daha fazla fayda sağlamak olduğunu belirten Osman Akça Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça, “Firma olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Çalışanlarımız da bu konuda çok hassas. Eğitim, sağlık, spor ve sosyal etkinliklere olan duyarlılığımızın yanında işletmemizde her 3 ayda bir kan bağışı etkinliği yapılıyor. Hayat sıvısı olarak da tabir edilen kan, acil ve zor durumdaki insanın yaşayabilmesi için insandan başka hiçbir şeyden tedarik edilemiyor.Akça İncir İşletmesi olarak biz Köşk’te büyük bir aileyiz. Çalışanlarımız bu konuda çok duyarlı ve duyarlılıklarından dolayı ‘Hayat kurtarmak’ adına kan bağışlayan herkesi kutluyorum” dedi.