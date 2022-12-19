Bu işler gazeteye basmaya benzemez Eyüp efendi! İstanbul'da yolcu seçen taksiciye de bir sözün var mı?

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İstanbul Bağcılar'da müşteri seçen bir taksici, çevredeki vatandaşların amatör kamerasına takıldı.

Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bir kadın yolcuyu aracına kabul etmeyen taksici, kendisini taksiye alması için adeta yalvaran genç kadını ardında bırakıp, o esnada aracına yabancı uyruklu iki kişiyi aldı.

Eyüp efendi, buna da bir sözün var mı?

Müşteri seçen taksici, yolcularını aldıktan sonra umursamaz şekilde hareket ederek yola koyuldu.

Görenleri hayrete düşüren o anlar, çevredeki vatandaşların amatör kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Taksicilerin İstanbulluya yönelik keyfi uygulamaları karşısındaki sessizliğini koruyan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun bu göreve geliş amacı ve görevine ilişkin ne gibi çalışmalar yürüttüğü ise bilinmiyor.