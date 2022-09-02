Bu işe, kendi dışkısını yiyen Celal Şengör bile şaşıracak! Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan

Kendi dışkısını yediğini itiraf eden, İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Celal Şengör, son olarak, Hazreti İbrahim'in tarihte var olmadığını, Hazreti Musa'nın da masal olduğunu öne sürmüştü. "Dışkıcı Şengör"ün söz konusu zırvalarından dolayı ifadeye çağrılmasına Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi. Hakan, Hürriyet'teki hem şişin hem de kebabın yanmaması için büyük gayret gösterdiği yazısında şunları kaydetti:

"(...) Celal Şengör’ü, dün bir savcı ifadeye çağırdı.

Peki hangi gerekçeyle?

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Şengör’ün “Musa diye biri yok, İbrahim diye bir adam yaşamadı” türü sözler söylemesi. Üç büyük din hakkında “masal” demesi.

Buradan “Dine hakaret” sonucunu çıkaran Savcı Bey, “Gel bakalım ifadeye” demiş.

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Savcının kimliğine baktım:

Bu tür sansasyonel işlere bayılıyor. İşi gücü hep bu tür konular. Nerede tartışmalı bir iş var, bizim Savcı Bey orada.

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Canı sıkılıyor herhalde Savcı Bey’in.

Canı sıkıldıkça da “Nereden yürürsem çarşı karışır” diye bakıyor etrafa.

Ve mutlaka buluyor bir şeyler.

(...) Savcı Bey, belki bu yolla kendi can sıkıntısını gideriyor olabilir ama bu durum benim canımı fena halde sıkıyor."