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Gündem Bu iş çığırından çıktı, böyle rezillik görülmedi! İçkili mekanda küçük kız çocuğunu sahnede dans ettirdiler
Gündem

Bu iş çığırından çıktı, böyle rezillik görülmedi! İçkili mekanda küçük kız çocuğunu sahnede dans ettirdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-30 08:17:00 -

Daha geçtiğimiz gün İstanbul'da Gazeteci Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki kızı, sokakta ilahi mırıldandı diye hakarete uğramıştı. Bugün ise İzmir’de küçük bir kız çocuğu, içkili bir mekanda sahneye çıkarılıp dans ettirilidi.

Son günlerde İslam dinine olan nefret hortlamaya devam ediyor. İzmir'de yaşanan trajik bir olayda, bir çocuk içkili bir mekanda sahneye çıkarılarak dans ettirildi. Bu vahim olay, çocukların korunması ve haklarının ihlal edilmesiyle ilgili büyük endişeye neden oldu.

Yetkililerin derhal harekete geçmesi ve bu tür istismar vakalarının önlenmesi için gerekli adımları atması gerekiyor. Toplumun bu tür durumlara karşı duyarlı olması ve çocukların güvenliğini sağlamak için birlikte hareket etmesi önemlidir. Sorumluların adalete teslim edilmesi ve benzer vakaların önlenmesi için daha sıkı yasal önlemler alınması çağrısı yapılıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de (25 Nisan 2024) Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

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Yorumlar

Halit Ülker

Şaşırdım mı hayır çünki burası İzmir yani gâvur İzmir

A g

Bırakın ne haltlari varsa yesinler adı üstünde gavur İzmir diyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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