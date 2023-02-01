Bu insanlara ne oldu böyle? Trafikte yol verme kavgaları kameralara takıldı!
Bursa'da yaşanan iki ayrı trafikte yol verme kavgası kameralara takıldı.
Bursa'da iki ayrı noktada trafikte yol verme kavgası yaşandı.
Kavgaların ilki merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte son bulurken o anlar kameraya yansıdı.
Diğer bir kavga ise, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.
Tali yoldan ana yola çıkmak isteyen sürücü ile ana yolda seyreden sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.
Sürücülerin yol verme kavgaları, trafikteki diğer sürücüler kameralar tarafından kayıt altına alındı.