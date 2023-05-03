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Medya Bu insanlar nereye gidiyor Ekrem İmamoğlu? Yazık, vallahi yazık
Medya

Bu insanlar nereye gidiyor Ekrem İmamoğlu? Yazık, vallahi yazık

Yeniakit Publisher
2023-05-03 15:00:00 -
Bu insanlar nereye gidiyor Ekrem İmamoğlu? Yazık, vallahi yazık

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin, Teknofest'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na ulaşan metro seferlerini iptal etmesi üzerine yola düşen İstanbullulara ait olan görüntüyü köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin, Teknofest'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na ulaşan metro seferlerini iptal etmesi üzerine yola düşen İstanbullulara ait olan görüntüyü köşesine taşıdı. 

Altınok, İmamoğlu'nun rezalet kararı için "Yazık" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Faik Taşer, Twitter'dan yandaki fotoğrafı paylaşmış.


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Faik Bey açıklamasa, görüntünün nerede kaydedildiğini tahmin etmek bile zor.

Evet, meğer kavimler göçünü andıran görüntüler, İBB'nin Teknofest'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na ulaşan metro seferlerini iptal etmesi üzerine yola düşen İstanbullulara aitmiş.

Yazık!"

 

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