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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. hava durumu

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