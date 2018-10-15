Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30