Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, kentte ilk kez resmi nikah kıydı.

İl Müftüsü Genç, Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda düzenlenen, Hakan Keskin ve Gurbet Korkmaz'ın nikah töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında kentte ilk kez nikah kıyacağını söyledi. Keskin ve Korkmaz çiftini tebrik eden Genç, şahitler huzurunda, yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyup "evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı. Genç, okuduğu duanın ardından evlilik cüzdanını geline vererek, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk vurgusunu hatırlattı. Gurbet Korkmaz, törenin ardından yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü'nde gerçekleşen ilk nikahın kendilerine nasip olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Korkmaz, bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.