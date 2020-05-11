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Aktüel

Bu ilçede tıraşa zam yok

Korona virüs salgını sebebiyle 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:01:17 -
Bu ilçede tıraşa zam yok

Korona virüs salgını sebebiyle 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler açıldı. Türkiye genelinde birçok yerde tıraş fiyatlarına zam yapılırken İnegöl’de ise zam yapılmadı.


İnegöl’de uzun bir aradan sonra kapılarını açan berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. İş yerleri müşterilerini randevu sistemiyle alırken randevular ise bayrama kadar dolu. Kuaförler hijyen kurallarına büyük önem gösterirken, tıraş olacak müşteriler için tek kullanımlık havlular kullanıyor. Türkiye genelinde birçok yerde tıraş fiyatlarına zam yapılırken İnegöl’de ise fiyatlarda değişiklik olmadı.


Tıraş olmaya gelen müşteriler artık bu duruma alışmak zorunda oldukları belirterek, "Uzun bir aradan sonra berberler açıldı. Tabi mutlu olduk hiçbir şey eskisi gibi değil Berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmıyor, makineyle sakal tıraşları yapılıyor. Her şey insan sağlığı için, inşallah en kısa sürede her şey eskisi gibi olur" şeklinde konuştu.


İnegöl Berberler Odası Başkan Erhan Güven, "Bugün itibariyle artık dükkanlarımızı açtık hizmet vermeye başladı. Yoğun bir talep var, artık vatandaşlarımız tıraş olmak için randevu almak zorunda. Sonradan gelenler ise dışarıda bekliyor kendisine sıra gelmesi için. Hijyenik bir şekilde iş yerlerimizde tıraşlarımızı yapıyoruz. Artık biliyorsunuz berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmıyor, onun için gelen müşterilerimiz genellikle sakal tıraşı oluyor. 50 gündür çalışmıyorduk hazır yiyorduk, bugün itibariyle müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

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