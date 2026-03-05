  • İSTANBUL
Ekonomi Bu ihale kaçmaz! TİGEM 20 ton ceviz satacak
Ekonomi

Bu ihale kaçmaz! TİGEM 20 ton ceviz satacak

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Bu ihale kaçmaz! TİGEM 20 ton ceviz satacak

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi, 2025 yılı üretimi kapsamında elde edilmesi beklenen 20 ton kuru kabuklu cevizi açık artırma usulüyle satışa çıkaracak

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi, 2025 yılı üretimi kapsamında elde edilmesi beklenen 20 ton kuru kabuklu cevizi açık artırma usulüyle satışa çıkaracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı üretimi kapsamında elde edilmesi beklenen 20 ton mahsul cevizi açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.

TİGEM’in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2025 yılı istihsali tahmini olan 20 ton kuru kabuklu ceviz açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

İhale, 24 Mart saat 14.30’da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü idare binasında gerçekleştirilecek.

İhalede kilogram başına muhammen bedel 178 lira olarak belirlenirken, toplam muhammen bedel 3 milyon 560 bin lira olacak. Geçici teminat bedeli ise 178 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye ilişkin şartname ve detaylara TİGEM’in resmi internet sitesi www.tigem.gov.tr üzerinden veya işletme müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

