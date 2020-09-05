Bu ifadelere niye tepki gelmedi! Eğer suç ise bunların ayrıcalığı ne?
Gazetemiz Akit, her türlü usulsüzlüklerini, ihanetlerini Atatürkçülük maskesi ardında gerçekleştiren istismarcıların, Akit TV’yi linç ettirmek istedikleri “Anırkabir” maddi hatasını değişik tarihlerde kendilerinin de yaptığı belirlenmişti.
İşte azgın azınlığın da yaptığı maddi (1) hatalar;
Sözcü’nün Akit’i eleştirdiği Anırkabir ifadesi, 23 Mayıs 2016 tarihli “Sancar: Bana bilim öğreten İstanbul Tıp Fakültesi’dir” başlıklı haberinde şöyle yer alıyor: “Anırkabir Atatürk’ün yattığı yerdir.”
Sözcü’nün 2 Nisan 2019’daki haberinin başlığı ise şöyle: “Ekrem İmamoğlu Anırkabir’de”.
Hürriyet’te 23 Nisan 2013 tarihli “Türkiye’den 23 Nisan manzaraları” haberinde, “Dört yıldır düzenli olarak Anırkabir’i ziyarette bulunduklarını ifade eden okul müdürü Hikmet Dolun Binzinger(…)” cümlesi bulunuyor.
Milliyet’in 18 Mart 2017’de “Çanakkale Zaferi’nin 102’nci Yılında Ata’ya Ziyaret” haberinin ilk cümlesinde “Anırkabir” sözü mevcut. Milliyet haberinde, “Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yılında Anırkabir’i ziyaret etti” deniliyor.
Radikal’de 12 Ocak 2004’teki “Duvarların Dili Olsa - Öğrencilerden Teziç’e tam not” haberinde, hem Emniyet, hem Atatürk, hem de Anırkabir kelimesi aynı cümlede şöyle kullanılıyor:
“Emniyet’in hazırladığı bir Atatürk belgeselinde, Anırkabir’in rakımı 906 metre olarak verildi.”