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Gündem Bu ifadelere niye tepki gelmedi! Eğer suç ise bunların ayrıcalığı ne?
Gündem

Bu ifadelere niye tepki gelmedi! Eğer suç ise bunların ayrıcalığı ne?

Gazetemiz Akit, her türlü usulsüzlüklerini, ihanetlerini Atatürkçülük maskesi ardında gerçekleştiren istismarcıların, Akit TV’yi linç ettirmek istedikleri “Anırkabir” maddi hatasını değişik tarihlerde kendilerinin de yaptığı belirlenmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:02:00 -
Bu ifadelere niye tepki gelmedi! Eğer suç ise bunların ayrıcalığı ne?

İşte azgın azınlığın da yaptığı maddi (1) hatalar;

Sözcü’nün Akit’i eleştirdiği Anırkabir ifadesi, 23 Mayıs 2016 tarihli “Sancar: Bana bilim öğreten İstanbul Tıp Fakültesi’dir” başlıklı haberinde şöyle yer alıyor: “Anırkabir Atatürk’ün yattığı yerdir.”

Sözcü’nün 2 Nisan 2019’daki haberinin başlığı ise şöyle: “Ekrem İmamoğlu Anırkabir’de”.

Hürriyet’te 23 Nisan 2013 tarihli “Türkiye’den 23 Nisan manzaraları” haberinde, “Dört yıldır düzenli olarak Anırkabir’i ziyarette bulunduklarını ifade eden okul müdürü Hikmet Dolun Binzinger(…)” cümlesi bulunuyor.

Milliyet’in 18 Mart 2017’de “Çanakkale Zaferi’nin 102’nci Yılında Ata’ya Ziyaret” haberinin ilk cümlesinde “Anırkabir” sözü mevcut. Milliyet haberinde, “Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yılında Anırkabir’i ziyaret etti” deniliyor.

Radikal’de 12 Ocak 2004’teki “Duvarların Dili Olsa - Öğrencilerden Teziç’e tam not” haberinde, hem Emniyet, hem Atatürk, hem de Anırkabir kelimesi aynı cümlede şöyle kullanılıyor:

“Emniyet’in hazırladığı bir Atatürk belgeselinde, Anırkabir’in rakımı 906 metre olarak verildi.”

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Yorumlar

6284 Mağduru

Hukukun ve adaletin egemen olduğu bir ortamda böyle şeyler olamaz. Ama hukukun ve adaletin hakim olmadığı bir ortamda böyle şeyler sıradanlaşır. Akit sehven yaptığı bir iş için bir kez mahkum edildi. Ben asla yapmadıklarımla sorgusuz sualsiz defalarca mahkum edildim. Akit'i anlıyorum. Ülkem için Rabbimden hak, hukuk ve adalet niyaz ediyorum. Geçmiş olsun Akit. Benim gibi yediğin cezayla kalacaksın. Sesini kimse duymayacak. Masumiyetini ispat edemeyeceksin. Etsen bile kabul ettiremeyeceksin. Senin bin doğrun onun bir yalanı kadar değer görmeyecek. Onun iddiası senin delillerini ezip geçecek. Zulme uğradığını iliklerine kadar hissedeceksin. Sana bunu yaşatanların art niyetini görüp ortaya çıkarsan bile bir şey değişmeyecek. Kendimden biliyorum. Bunları çok kez yaşadım ben. Üzülme. Ah adalet!!!
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CEM SAYIL

İnsanlar ŞEREFİ VE ONURLARI İle yaşarlar.Kurumları saygın kılan İNANIR VE gÜVENLİ olmalıdır.Bir hareket yapılmışsa adam olan arkasında durur.Hata veya istem dışı ise ÖZÜR diler.Sağa sola kıvırmaz.
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