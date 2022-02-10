Bu iddiaya kim cevap verecek? Cumhur İttifakı mı, Millet ittifakı mı?

Yılmaz Özdil, Sözcü'deki yazısında, eski Türkiye'de yöneticilerin el altından neler yapabileceğini gözler önüne seren bir iddia ortaya attı. Özdil'in yazısında, Halil Falyalı'nın eski Cumhurbaşkanı ve eski Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'a ait petrol şirketini satın aldığı ileri sürüldü.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Halil Falyalı daha üç ay önce açıklamıştı.

“Fly Oil adında Kıbrıs'ın üçüncü büyük petrol şirketine sahibim, bu petrol şirketi Cevdet Sunay'a aitti, 1974'ten beri faaliyette olan bir şirkettir, ben satın aldım, yurtdışından deniz yoluyla doğalgaz getireceğim, bu doğalgazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm evlere götürmek üzere hükümetten

gerekli yasal izinleri aldım” dedi.

Üstelik, gizli saklı filan değil, bu sözleri mahkemede söyledi.

Cevdet Sunay dediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem genelkurmay başkanı, hem cumhurbaşkanı!

Türkiye'den gene çıt çıkmadı.

Eski Türkiye özlemcileri cevap versin!

Özdil'in yazısı, akıllara eski Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan ve kendisinin de desteklediği Millet İttifakı'nı getirdi. Eski Türkiye'de yöneticilerin el altından yaptığı işleri gözler önüne seren iddia, "Bir Genelkurmay Başkanı'nın petrol şirketiyle ne alakası olabilir?" sorusunu akıllara getirirken, o günlere dönmek isteyen Millet İttifakı partilerinin konuyu yorumlaması ve görüşlerini açıklaması bekleniyor!..