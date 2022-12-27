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Medya Bu iddia, ortalığı yangın yerine çevirir! İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu
Medya

Bu iddia, ortalığı yangın yerine çevirir! İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu

"CHP liderinin en büyük handikabı, parti kulislerindeki ifadeyle, 'Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci' olan bir grup siyaset esnafı" ifadelerini kullanan Zafer Şahin, "İmamoğlu’nun yeni konutunu yapan müteahhit vekil kim acaba? Kendisine İSKİ’den de iş verildiği doğru mu? Peki, yeğenlerine kurdurduğu şirket üzerinden İBB’den ihale alan parti büyüğü hangisi? İşte Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci olanlar bunlar. Ha bir de Kılıçdaroğlu’nun en yakınında görünüp aylardır İmamoğlu ile yol yürüyenler var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:56:00 -
Bu iddia, ortalığı yangın yerine çevirir! İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu

"CHP liderinin en büyük handikabı, parti kulislerindeki ifadeyle, 'Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci' olan bir grup siyaset esnafı" ifadelerini kullanan Zafer Şahin, "İmamoğlu’nun yeni konutunu yapan müteahhit vekil kim acaba? Kendisine İSKİ’den de iş verildiği doğru mu? Peki, yeğenlerine kurdurduğu şirket üzerinden İBB’den ihale alan parti büyüğü hangisi? İşte Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci olanlar bunlar. Ha bir de Kılıçdaroğlu’nun en yakınında görünüp aylardır İmamoğlu ile yol yürüyenler var" dedi. 

Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki en büyük engel Meral Akşener mi?

Yoksa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mı? Ya da kendisine bir türlü sıcak bakmayan CHP medyası mı? Hiçbiri değil aslında.

CHP liderinin en büyük handikabı, parti kulislerindeki ifadeyle, “Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci” olan bir grup siyaset esnafı.

Ankara’da kendilerine uzatılan mikrofonlara yüzlerine oturttukları en ciddi ifadeyle “Her CHP’linin adayı elbette ki Genel Başkanı’dır. Tabii ki benim de öyle“ deyip soluğu İstanbul’da alıyorlar.

İstanbul’u çok ama çok seviyorlar. Ekrem Başkan deyince gözleri parlıyor. Beylikdüzü’nde geçen hafta İmamoğlu için düzenlenen toplantıya iki parti büyüğü katılıyor mesela!

Katıldığı TV programında reklam arasında Kemal Bey’e atıp tutan, İmamoğlu’na övgüler yağdıran, sonra bu sözleri kuşlar tarafından Ankara’ya iletilince çark edeni mi ararsın…

İstanbul Büyükşehir’den aldığı milyonluk ihalelere her ay bir yenisini ekleyeni mi?

İstanbul’un geniş imkânları ve vadettikleri birçok ismin kafasını karıştırıyor. Kulislerde herkesin birbirine sorduğu bazı sorularla devam edelim…

İmamoğlu’nun yeni konutunu yapan müteahhit vekil kim acaba? Kendisine İSKİ’den de iş verildiği doğru mu? Peki, yeğenlerine kurdurduğu şirket üzerinden İBB’den ihale alan parti büyüğü hangisi?

İşte Ankara’da Kemalci, İstanbul’da Ekremci olanlar bunlar. Ha bir de Kılıçdaroğlu’nun en yakınında görünüp aylardır İmamoğlu ile yol yürüyenler var.

Kemal Bey yıllardır iktidara, yandaş medya diye hedef gösterdiği gazetecilere demediğini bırakmadı. CHP’yi, son dönemde de altılı masayı karıştırmaya, yıkmaya çalışmakla suçladı.

Ama elmanın kurdunun içinde olduğunu unuttu. Şu an adaylık yolunda en büyük rakibi iktidar ya da düşman belledikleri medya kuruluşları değil. Yanında görünüp kuyusunu kazanlar. Parti imkânlarıyla ayakta tuttuğu bazı televizyonlar.

Akşener bir şekilde ikna olur. Ama içerideki kurtlarla mücadele etmek zor iş. Bakalım Kılıçdaroğlu onları alt edip aday olmayı başarabilecek mi?"

 

 

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Yorumlar

Deli İbo

Ya bu CHP seçildiği 3-5 Belediyede 50 bin fırıldak çevirmişler, bunlar birde iktidar olsa Türkiye sathında ne herzeler yer, ne pislikler yaparlar.
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