BÜ iç denetçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Batman Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1. (birinci) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,



c) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak



d) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.



Ayrıntılı bilgi için tıklayınız