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Ekonomi BÜ iç denetçi alımı yapacak
Ekonomi

BÜ iç denetçi alımı yapacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre iç denetçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:36:00 -
BÜ iç denetçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Batman Üniversitesi'nde istihdam  edilmek  üzere  Genel  İdare  Hizmetleri  (GİH)  sınıfında,  1. (birinci)  dereceli,  1  (bir)  adet  “İç  Denetçi”  kadromuza  5018  sayılı  “Kamu  Malî  Yönetimi  ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  İç  Denetim  Koordinasyon  Kurulu  tarafından  verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,

c) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak

d) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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