Bu hikayenin kahramanları alkışlanır

Aydın’da yazıları ve çizdiği resimleri ile binlerce kişinin beğenisini kazanan Fatma Yazıcı ile Uşak’ta Banaz’da görev yapan bir doktor baba kendi çocuklarına sarılamadı ama bin çocuğun kalbine dokundu. Fatma Yazıcı tarafından çizilen Kuvay-i Milliye temalı Atatürk portresi Aydın’da bin çocuğa bayramlık kıyafeti oldu.

Zaman zaman çizdiği resimleri sosyal medya hesabından paylaştığını ve Kuvay-i Milliye temalı Atatürk resminin Uşak Banaz ilçesine Bağlı Kızılcasöğüt Beldesi Sağlık Ocağı’nda görevli doktor Ahmet Mart, tarafından beğenildiğini belirten Fatma Yazıcı, “Doktor Ahmet Mart Bey, fotoğrafı satın alıp Sağlık Ocağı’nda asmak istediğini söyledi. Ben de bugüne kadar hiçbir resmimden kendi şahsıma para almayıp çocuklara bağış yaptığımı belirtince Korona virüs nedeniyle haftalardır çocuğuna sarılamayan doktorumuz Aydın’daki bin çocuğumuza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve akabinde yaşayacak olduğumuz Ramazan Bayramı’nda giyindirme karşılığı tablomuzu hediye aldı. Böylesi önemli bir günde çocuklarımızın mutluluğu bizleri de çok mutlu etti” dedi.

“Hep çocuklara bağışladığını biliyordum”

Aydın’da yaşayan Fatma Yazıcı’yı köşe yazılarının yanı sıra çok yaptığı birbirinden güzel resimlerle tanıdığını belirten Doktor Ahmet Mart, “Yaklaşık bir aydır Korona virüsle savaştığımız bu günlerde en çok çocuklarımız etkilendi. Ben Uşak merkezde ikamet edip Banaz’a bağlı Kızılcasöğüt Beldesi’ne her gün göreve gidip geliyorum. Korona virüsten sonra eve gelip çocuklarıma sarılamıyorum. Onları uzaktan sevmek her baba gibi benim de yüreğimi sızlatıyor. Evlerde izole olduğumuz bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilirsek ne mutlu bizlere. Fatma Yazıcı ablamızın Kuvayı Milliye ruhunu yansıtan bu tablosu çok hoşuma gitti. Sağlık ocağımızın duvarına astık. Bu sene kardeşliğin, birliğin, mücadelenin, paylaşmanın, barışın sembolü; hem milli hem dini bayramımızı bir arada kutluyoruz. Bu iki bayramımız anısına çocuklara bayram sevincini yaşatmak adına değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan Atatürk Tablosu karşılığında bin tane çocuğa bayram kıyafeti alma kararı aldım. Fedakarlığından dolayı Fatma Yazıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.