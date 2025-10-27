  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gıda Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!
Gıda

Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Uzmanlar, birçok kişinin farkında olmadan gıdaların tazeliğini azaltan bir hata yaptığını belirtiyor: Her besini buzdolabına koymak! Oysa bazı yiyecekler, soğuk ortamda besin değerini kaybediyor, tadı bozuluyor hatta daha çabuk çürüyebiliyor.

Uzmanlar, evlerde en sık yapılan hatalardan birine dikkat çekiyor: Her besini buzdolabına koymak! Görünüşte doğru bir yöntem gibi dursa da, bazı gıdalar soğuk ortamda hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor. Hatta bazıları, soğukta daha hızlı bozulabiliyor.

 

 

Uzmanlara göre domates, patates, soğan, sarımsak, bal, muz ve ekmek buzdolabına konulmaması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Domatesin aroması, patatesin nişastası, ekmeğin dokusu soğukta bozuluyor. Bal ise düşük ısıda kristalleşip yapısını kaybediyor.

Gıda mühendisleri, “Buzdolabı her şey için çözüm değil. Bazı besinler oda sıcaklığında daha sağlıklı kalır” uyarısında bulunuyor.

Sumud Filosu'nun adı bile yetti! Gazzeli mazlumlar aylar sonra balık yiyecek
Sumud Filosu'nun adı bile yetti! Gazzeli mazlumlar aylar sonra balık yiyecek

Dünya

Sumud Filosu'nun adı bile yetti! Gazzeli mazlumlar aylar sonra balık yiyecek

Şehir merkezinde kurt paniği! Çöpte yiyecek aradı
Şehir merkezinde kurt paniği! Çöpte yiyecek aradı

Yaşam

Şehir merkezinde kurt paniği! Çöpte yiyecek aradı

Mutfaktaki gizli şifa kaynağı karanfili bu 7 yiyecek ve ilaçla birlikte kullanmayın
Mutfaktaki gizli şifa kaynağı karanfili bu 7 yiyecek ve ilaçla birlikte kullanmayın

Kadın - Aile

Mutfaktaki gizli şifa kaynağı karanfili bu 7 yiyecek ve ilaçla birlikte kullanmayın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23