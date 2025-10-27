Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Uzmanlar, evlerde en sık yapılan hatalardan birine dikkat çekiyor: Her besini buzdolabına koymak! Görünüşte doğru bir yöntem gibi dursa da, bazı gıdalar soğuk ortamda hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor. Hatta bazıları, soğukta daha hızlı bozulabiliyor.

Uzmanlara göre domates, patates, soğan, sarımsak, bal, muz ve ekmek buzdolabına konulmaması gereken yiyeceklerin başında geliyor. Domatesin aroması, patatesin nişastası, ekmeğin dokusu soğukta bozuluyor. Bal ise düşük ısıda kristalleşip yapısını kaybediyor.

Gıda mühendisleri, “Buzdolabı her şey için çözüm değil. Bazı besinler oda sıcaklığında daha sağlıklı kalır” uyarısında bulunuyor.