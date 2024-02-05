  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia gündeme bomba gibi düştü! O bakan görevinden affını isteyecek

Kaymakam evinde ölü bulundu! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

ABD ifşa etti! Hindistan'dan Bayraktar TB2 SİHA paniği başladı: Çok endişeliyiz

'İzmir, CHP’nin siyaset laboratuvarı değildir!'

Seçimden 15 gün sonra hesaplara yatacak... Rakam resmen sızdırıldı! Emeklilere 5 bin lira müjdesi!

Cem Küçük’ün programında müthiş itiraf: Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak! Herkesi şaşırtacak açıklama:

NASA'dan ayrıldı, Türkiye'ye geliyor: Bakan Kacır: Hoş geldin

Naci Görür açıkladı! Murat Kurum bana bu teklifte bulundu dedi…

Rakam resmen kulislerden sızdırıldı! Emeklilere 6 bin lira müjdesi

Bir içki markası daha Allah'tan belasını buldu! İflas ettiler
Yaşam Bu hataları yapmayın! Uçuş rezervasyonu esnasında yapılan en büyük hatalar
Yaşam

Bu hataları yapmayın! Uçuş rezervasyonu esnasında yapılan en büyük hatalar

Yeniakit Publisher
2024-02-05 17:08:00 -
Bu hataları yapmayın! Uçuş rezervasyonu esnasında yapılan en büyük hatalar

Tatilinizi uçak kaçırarak sekteye uğratmak, sadece maddi kayba neden olmaz aynı zamanda hayal kırıklığına da sebep olabilir. Bir hostes Instagram hesabında uçak rezervasyonu yaparken yapılan en büyük hataları açıkladı.

Tatilinizi uçak kaçırarak sekteye uğratmak, sadece maddi kayba neden olmaz aynı zamanda hayal kırıklığına da sebep olabilir. Bir hostes Instagram hesabında uçak rezervasyonu yaparken yapılan en büyük hataları açıkladı.

Tatiliniz başlamadan önce uçuş kısmında sıkıntılar yaşıyorsanız, tatilinizin çok da dinlendirici olması beklenmez. Amerikalı hostes Caroline, Instagram kanalında, uçak biletlerinin rezervasyonu sırasında yapılan hataları ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı.

AKTARMA UÇUŞLARI ARASINA YETERLİ ZAMAN BIRAKIN

Özellikle geniş alanlara yayılmış büyük bir havalimanından aktarma uçuşu yapacaksanız, yeterli zamanınızın olduğundan emin olmalısınız. Çünkü en kötü durumda, sizin için birkaç kilometre yürümeniz gerekebilir.

Ve sadece uzun mesafeler problem oluşturmaz. Özellikle yaz tatillerinde olduğu gibi yoğun seyahat dönemlerinde gecikmeler sık sık yaşanır. Planlanan aktarma uçağına kadar olan süre hızla geçebilir ve yeterli bir zaman aralığı işe yarar olabilir.

Transfer için en az iki, en iyi ihtimalle üç saatlik bir zaman dilimi ayırmanız önerilir. "Özellikle ucuz havayolu şirketleri, sadece 30 dakika süreyle aktarma yapabileceğiniz bağlantılar sunar", diyor Caroline.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SABAH UÇUŞLARINI TERCİH EDİN

Birçok yolcu, sabahın erken saatlerinde havaalanına gitmek istemedikleri için uçuşları genellikle öğleden sonraya veya akşama rezerve eder. Bir hata, diyor Caroline. Çünkü sabahları gecikme olasılığı çok daha düşüktür.

"3'te kalkıp sabah 5'te bir uçağa binmek istemediğinizi biliyorum," diyor hostes. "Ama size söz veriyorum, uçuşunuz ne kadar erkense, her şey o kadar sorunsuz olacak."

HAVAYOLU UYGULAMASINI İNDİRİN

Biletinizi çevrimiçi olarak satın aldıysanız, en iyi seçenek havayolu şirketinin uygulamasını cep telefonunuza indirmektir. Havayolları, uygulama aracılığıyla tüm gecikmeleri, aktarma uçuşu hakkındaki bilgileri ve kapı değişikliklerini paylaşır.

Bunlar genellikle e-posta ile gelmez ve bazı sağlayıcılar müşterilerini önemli değişiklikler konusunda SMS ile bilgilendirmez.

ARTI49

Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu
Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu

Yerel

Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş için havalandı! Tüm ülke ayaklandı! Korkutan haber
ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş için havalandı! Tüm ülke ayaklandı! Korkutan haber

Dünya

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş için havalandı! Tüm ülke ayaklandı! Korkutan haber

Karsan Otonom e-ATAK ile sürücüsüz ulaşımda bir engeli daha aştı
Karsan Otonom e-ATAK ile sürücüsüz ulaşımda bir engeli daha aştı

Otomotiv

Karsan Otonom e-ATAK ile sürücüsüz ulaşımda bir engeli daha aştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23