Bu hataları yapmayın! Uçuş rezervasyonu esnasında yapılan en büyük hatalar

Tatilinizi uçak kaçırarak sekteye uğratmak, sadece maddi kayba neden olmaz aynı zamanda hayal kırıklığına da sebep olabilir. Bir hostes Instagram hesabında uçak rezervasyonu yaparken yapılan en büyük hataları açıkladı.

Tatiliniz başlamadan önce uçuş kısmında sıkıntılar yaşıyorsanız, tatilinizin çok da dinlendirici olması beklenmez. Amerikalı hostes Caroline, Instagram kanalında, uçak biletlerinin rezervasyonu sırasında yapılan hataları ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı.

AKTARMA UÇUŞLARI ARASINA YETERLİ ZAMAN BIRAKIN

Özellikle geniş alanlara yayılmış büyük bir havalimanından aktarma uçuşu yapacaksanız, yeterli zamanınızın olduğundan emin olmalısınız. Çünkü en kötü durumda, sizin için birkaç kilometre yürümeniz gerekebilir.

Ve sadece uzun mesafeler problem oluşturmaz. Özellikle yaz tatillerinde olduğu gibi yoğun seyahat dönemlerinde gecikmeler sık sık yaşanır. Planlanan aktarma uçağına kadar olan süre hızla geçebilir ve yeterli bir zaman aralığı işe yarar olabilir.

Transfer için en az iki, en iyi ihtimalle üç saatlik bir zaman dilimi ayırmanız önerilir. "Özellikle ucuz havayolu şirketleri, sadece 30 dakika süreyle aktarma yapabileceğiniz bağlantılar sunar", diyor Caroline.

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SABAH UÇUŞLARINI TERCİH EDİN

Birçok yolcu, sabahın erken saatlerinde havaalanına gitmek istemedikleri için uçuşları genellikle öğleden sonraya veya akşama rezerve eder. Bir hata, diyor Caroline. Çünkü sabahları gecikme olasılığı çok daha düşüktür.

"3'te kalkıp sabah 5'te bir uçağa binmek istemediğinizi biliyorum," diyor hostes. "Ama size söz veriyorum, uçuşunuz ne kadar erkense, her şey o kadar sorunsuz olacak."

HAVAYOLU UYGULAMASINI İNDİRİN

Biletinizi çevrimiçi olarak satın aldıysanız, en iyi seçenek havayolu şirketinin uygulamasını cep telefonunuza indirmektir. Havayolları, uygulama aracılığıyla tüm gecikmeleri, aktarma uçuşu hakkındaki bilgileri ve kapı değişikliklerini paylaşır.

Bunlar genellikle e-posta ile gelmez ve bazı sağlayıcılar müşterilerini önemli değişiklikler konusunda SMS ile bilgilendirmez.

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