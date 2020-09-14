Bu hastalıkları taşıyanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı

Türkiye, geçtiğimiz gün Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınasını konuşmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için de toz fırtınası uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, 14 Eylül Pazartesi'den (bugün) itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir'de hassas toz fırtınası etkili olacak.

Kronik hastalara uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan toz fırtınası uyarısından sonra bir uyarı da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit'ten geldi. Toz fırtınalarının özellikle KOAH, bronşit ve astım hastası ile yaşlıların sağlık durumları açısından büyük sorun teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, "Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, KOAH olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmasınlar." diyerek pencereleri açmamaları, balkona bile çıkmamaları gerektiğinin altını çizdi.

"Havaya baktığınız zaman anlayabilirsiniz"

Bu fırtınalarının içindeki toz zerrecikleri ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere gittiğini belirten Şenyiğit, bunun sonucunda da akciğer içinde solunum yollarında nefes darlığı meydana gelebildiğini aktardı. Ortamın ve havanın hafif gri, renginin koyuluğa doğru gittiği görüldüğü zaman bunun toz fırtınasının olduğunun çok rahat söylenebileceğini söyleyen Şenyiğit, fırtınanın sadece rüzgar esen havada değil, normal bir havada bile gerçekleşebileceğini belirtti.

Toz fırtınasının görüldüğü zaman kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamaları gerektiğinin altını çizen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, illa çıkılacaksa maske ile çıkılmasını belirtti.

"Koronavirüsle karıştırılmamalı"

Nefes darlığının aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi olduğunu dile getiren Şenyiğit, maske ile dışarı çıkıldığında görülen nefes darlığının Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Genel itibariyle toz fırtınasında ateş, üşüme ve titreme olmadığını belirten Şenyiğit, söz konusu fırtınalar esnasında dışarı çıkıldığı zaman nefes darlığı, öksürük oluyorsa o kişinin toza karşı alerjisinin olduğunu belirtti. Alerjiye karşı tedbirin mutlaka alınması gerektiğini kaydeden Şenyiğit, bunun bir ilacı olmadığını, ilacın sadece tedbir olduğunu ve tedbirin de dışarı çıkmamak ile pencereleri ve kapıları açmamak olduğunu dile getirdi. Şenyiğit, ikinci tedbirin ise mutlaka maske ile dışarı çıkmak ve mümkün olduğu kadar az dışarıda beklemek olduğunu belirtti.

Türkiye'de toz fırtınası görülmesinin nedeni

Geçmişte de görülen ancak Ankara'da yaşanmasından sonra gündeme oturan doğa olaylarından biri olan toz fırtınasının ülkemizde görülmesinin nedeni ise Türkiye'nin 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alması. Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alırken, ülkemizde toz taşımının en fazla olduğu bölgeler ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi.