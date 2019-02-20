Bu hastalıklar kemik sağlığını tehdit ediyor!

Kemik erimesi, kadın ve erkeklerde farklı sıklıkta ve farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kadınlar yaşamları boyunca, kemik kütlelerinin yüzde 30-40’ını kaybederken, erkekler ise yüzde 20-30’unu kaybediyorlar. Peki, kemik erimesi neden meydana geliyor? Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın, kemik erimesinin hangi sorunlar sonucunda meydana geldiği ve nelere yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kemik yoğunluğunun 30-40 yaşlarında en yüksek noktaya ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Teoman Aydın, “Kemik erimesi, kemiklerin içindeki yoğunluğun azalması veya kaybolmasıolarak tanımlanıyor. Hastalık, meydana gelme sebebine göre ikiye ayrılıyor. Birincil kemik erimelerinin temelinde bir hastalık yoktur. Menapoz ve yaşlılığa bağlı gerçekleşen kemik erimesi, bu türe örnek gösterilebilir. İkincil kemik erimesinde ise hormonal sorunlar, sindirim sistemi problemleri, beslenme, ilaçlar veya kanser gibi çeşitli etkenler belirleyici olabilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Teoman Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Hormonal sebepler içerisinde tiroit bezinin fazla çalışması, kalsiyum metabolizması üzerinde etkili olan paratiroit bezinin fazla çalışması, diyabet yani şeker hastalığı, doğuştan yumurtalıkların olmaması, cinsiyet hormonlarının yetersiz çalışması gibi sebepler yer alıyor. Sindirim sistemi problemleri içerisinde ise midenin bir kısmının alınması, kronik tıkayıcı sarılık, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi sebepler bulunuyor.Kalsiyum ve D vitamininden fakir bir diyetle beslenmek, aşırı alkol, kahve ve sigara tüketimi gibi çevresel etmenler de kemik erimesine yol açmaktadır. MultipleMyelom (kemik iliği kanseri) ve lösemi(kan kanseri) gibi kanserler de ikincil osteoporoza neden olabilir.”

Yürüyüş ve Koşu Kemik Erimesi Riskini Azaltıyor

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli probleminin hareketsiz yaşam olduğunun altını çizen Prof. Dr. Teoman Aydın, “Kemik üzerine yük bindirerek kemikleri kuvvetlendirmeyi amaçlayan egzersizler, kemik erimesi riskini azaltıyor. Yürüyüş, koşu ve merdiven çıkma gibi yük verici egzersizler yapılmalıdır. Haftada en az üç gün 30 dakika tempolu yürüyüş, kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Fakat yüzme ve su içi egzersizlerin kemik yoğunluğunu artırıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü bu tür egzersizlerde kemik üzerine binen yük azalmaktadır” diye konuştu.