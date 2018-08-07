Bu hastalık saç yolduruyor!

ERKEKLERDE DAHA SEYREK GÖRÜLÜYOR

Saç koparma hastalığının ergenlikte görülmeye başladığına değinen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar,

“Her ne kadar hastalık her yaşta görülebilse de çoğunlukla 12–13 yaşlarında ergenliğe geçiş döneminde başlar. Kızlarda daha fazla görülmekle birlikte bıyık sakal koparan erkeklerin de sayısı az değildir.

Fakat kadınlar, koparma sonrası başta beliren kelliği saklamakta zorluk çektikleri için tedaviye daha sık başvururlar. Erkeklerde kelliğin toplumsal olarak kabul görmesi, sakal ve bıyıktaki açıklıkların tıraş olarak kapatılabilmesi sebebiyle hastalık daha rahat saklanabilir” açıklamasını yaptı.

HASTALIĞIN KESİN ÇÖZÜMÜ YOK

İlaç tedavilerinin hastalığın şiddetini azalttığını belirten Doç. Sayar, “Tedavide antidepresan ve antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. En etkili tedavi yöntemi ise ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte uygulanmasıdır.

Ancak hastalığın kesin çözümü olarak tanımlanan bir tedavi henüz bulunmamaktadır. Belirtiler başlar başlamaz tedaviye başlamak daha iyi sonuç verir. Stresli durumlarda saç koparmanın artması nedeni ile bu kişilere stres yönetimini öğretmek de etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

Yasemin.com'dan alınmıştır.