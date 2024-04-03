Bu hastalık kız çocuklarında daha sık görülüyor

Skolyoz hakkında bilgiler veren Denizli Özel Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Argün, “Skolyoz toplumda en çok 10-20 yaşları arasındaki kız çocuklarında görülür. Bu yaş grubunda skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarından dört kat daha fazla görülür” dedi.

Skolyozun tanımını yapan Denizli Özel Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Argün, “Omurganın üç değişik düzlemdeki deformitelerine skolyoz diyoruz. Bu deformitelerden en belirgin olanı kişinin sağa ve sola doğru eğriliği olanıdır. Öne olan kamburluk veya arkaya olan belindeki çukurluk daha az göze batan deformitelerdir. Bir diğer deformitede omurgadaki sağa veya sola olan dönüklüktür” dedi.

“Kız çocuklarında erkek çocuklarından dört kat daha fazla görülür”

Skolyoz’un kız çocukarında daha yaygın görüşdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Argün, “Skolyozlu hastalarda eğriliğin açısı ölçüldükten sonra hastalar üç gruba ayrılır. Eğriliği 0 ile 20 derece olan hastalarda tedavi fizik tedavi rehabilitasyon programları ve takiptir. Eğriliği 20 ile 40 derece arasında olan hastalarda tedavi uygun korse uygulaması ve fizik tedavi rehabilitasyondur. Eğriliği 40 derece üzerinde olan hastalarda ise tedavi genellikle cerrahidir. Bu hastaların ameliyatında spinal enstrumanlar kullanılarak üç boyutlu düzeltme ile hastalar daha sağlıklı ve düzgün bir omurgaya sahip olabilirler” ifadelerini kullandı.