Bu hastalık ihmale gelmez!

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut, kadınlarda idrar kaçırma sorunları ve tedavisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.Kadınların idrar kaçırma ile ilgili sorunlarını dile getirmekten çekindiğini anlatan Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut; “ İdrar kaçırma, kişinin kontrolü dışında istemsiz olarak idrarını tutamaması durumudur. İlerleyen yaş ile birlikte artış gösterir ve her üç kadından birini etkileyen yaygın bir durumdur. Muayene sırasında ayrıntılı bir şekilde sorgulanmadığı sürece kadınlar çoğu zaman idrar kaçırma şikayetini dile getirmekten çekinirken sadece sosyal yaşamını etkilemeye başladığı zaman konu gündeme gelmektedir. Dolayısıyla hastanın yaşı, çalışma durumu düşünüldüğünde farkındalık artış gösterir. Bu sebeple gelen hastalar idrar kaçırma problemi için ayrıntılı bir şekilde muayene edilmelidir” dedi.Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından Doç. Dr. Aysun Karabulut; “Hastalar, gülerken hapşırırken, ağır yük kaldırırken yaşanan stres tipi idrar kaçırma, tuvalete giderken ani sıkışma ihtiyacı ile birlikte olan Urge tipi idrar kaçırma ve bu iki idrar kaçırma tipinin birlikte görüldüğü formlarda görülen kaçırma tipleri ile uzmana başvurabilir. Stres tipi idrar kaçırmada genetik faktörler (aileden gelen faktörler), zor ve iri doğum öyküsü, ağır kaldırma, kilo alımı önemli rol oynar. Urge tipi idrar kaçırma ise daha çok yaşla birlikte idrar kesesinin istemsiz kasılmasından kaynaklanır ve aşırı aktif mesane olarak adlandırılır. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları hastaların yakınmalarını arttırır” diye konuştu.