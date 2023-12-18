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Sağlık Bu hastalık diş renklerini etkiliyor
Sağlık

Bu hastalık diş renklerini etkiliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:52:00 -
Bu hastalık diş renklerini etkiliyor

Çölyak hastalığı dişin mine tabakasına zarar vererek renk değişimine yol açıyor.

Çölyak hastalığının dişin mine tabakasına zarar vererek ağız sağlığını etkilediğini söyleyen Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldırım Işık, konuyla ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Çölyak hastalığının ağız içinde aftlara, dilde yarıklara ve dudak kenarlarında çatlamalara sebep olabileceğini belirten Işık, “Hastalıkla diş minesinde sarı kahverengi renklenme, yatay oluklar ve çukurlar oluşabilir. Çölyak hastaları diş hekimlerine gitmeyi ertelememeli” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na göre Türkiye'de tanı konan çölyak hastası sayısı 2022 yılı sonu itibari ile 154 bin 27 olarak belirtiliyor. Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldırım Işık, çölyak hastalığının ağız içinde aftlara, dilde yarıklara ve dudak kenarlarında çatlamalara sebep olabileceğini ifade ederek, hastalıkla diş minesinde sarı kahverengi renklenmenin, yatay olukların ve çukurların oluşabileceğini belirtti.

“Diş çürüğü görülmesinde artışlar olabilir”

Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hastalarda diş sürmesinde gecikme, tükürüğün tamponlama kapasitesinde azalma, akışkanlık hızında azalma, IgA ve IgM seviyesi ve kalsiyum/fosfat oranında azalma ve buna bağlı diş çürüğü görülmesinde artışlar olabilir.”

“Xylitollü sakızlar çiğneyebilirler”

Hastaların diş hekimlerine gitmeyi ertelememesi gerektiği bilgisini veren Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldırım Işık, “6 ayda bir rutin diş hekimine muayenelerini aksatmamalılar. Her gün en az 2 defa 2 dakika boyunca dişlerini fırçalamalı ve tükürük akışının arttırılması için xylitollü sakızlar çiğneyebilirler” dedi.
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