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Sağlık Bu hastalık çocukları olumsuz etkiliyor!
Sağlık

Bu hastalık çocukları olumsuz etkiliyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 19:56:00 -
Bu hastalık çocukları olumsuz etkiliyor!

Yaz mevsiminde ishal vakaları arttı. Uzman isim ishal vakalarının en çok çocukları olumsuz etkilediğini ifade etti. Peki, çocuklarda ishal tedavisinde neler yapılmalı?

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Talha Karadoğan, çocuklarda sıklıkla görülen yaz ishalleri ve tedavisi ile ilgili konuştu.

İshal gaitanın çeşitli farklı etkenler ile sıvı içeriğinin artması, kıvamının yumuşaması ve dışkılama miktarının artması sonucu meydana geldiğini belirten Dr. Karadoğan, şöyle konuştu:

“Genel olarak insanlar ishal vakalarının kışın olduğunu düşünse de yaz aylarında da ciddi ishal vakaları görülmektedir. Hijyenik olmayan gıdaların tüketilmesi, temiz olmayan su ile gıdaların yıkanması, yaz tatili sürecinde gidilen yerlerde havuz ve deniz sularının yutulması, sıcak nedeniyle bozulmuş gıdaların tüketilmesi sayabileceğimiz bazı nedenlerdendir.

Yaz dönemi ishalleri her yaş grubunda görülebilmekle birlikte çocuk yaş grubunda daha ciddi seyredebilmektedir. Bunun sebebi çocuklarda özellikle bazı yaş gruplarında olan beslenme isteksizliğinin ve sıvı kayıplarının daha fazla olmasıdır. İshal durumları genellikle gastroenterit dediğimiz mide bağırsak hastalığının sık bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer sık görülen bulguları ise; karın ağrısı, kusma, ateş yüksekliği, gaita içeriğinin sıvı miktarında artma, dışkılama sıklığında artma, acil dışkılama ihtiyacı, halsizlik olarak sayılabilir.

Bu dönemlerde aileler özellikle besinleri sıcak yerlerde saklamaktan kaçınmalı, besin hazırlandıktan sonra uzun süre beklemeden tüketilmeli, hazırlanan ve soğuyan gıdaların tekrar tekrar ısıtılıp tüketilmesinden kaçınılmalı, besinler kapalı ortamda saklanmalı, çocukların deniz ve havuz suyu yutmalarının mümkün mertebe önüne geçmek için ebeveyn kontrolünde bu alanlarda bulunmalarına dikkat etmeli, bebeklerin ve çocukların kişisel bakım ve hijyenleri sağlanmalı, içilen suların temiz ve güvenilir olmasına özen gösterilmeli, bol sıvı tüketilmelidir.
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Çocuk yaş grubunda ısrarcı bir ishal ve eşlik ettiği diğer gastroenterit tabloları geliştiğinde aileler zaman kaybetmeden bir çocuk hekimine muayene için başvurmalıdır. Çünkü çocuklar bu durumlarda ciddi miktarda sıvı kaybederek yaşamsal fonksiyonları etkilenebilmektedir. Zamanında müdahale edilip uygun tedaviler başlandığında istenmeyen durumların önüne geçilmesi daha kolay ve hızlı olmaktadır”

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