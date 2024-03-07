Bu hastalığa sahipseniz baharattan uzak durun

Halk arasında basur olarak bilenen hemoroid hakkında bilgiler veren Denizli Özel Tekden Hastanesi doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, hemoroidin anal bölgedeki damarların genişlemesi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olduğunu ifade etti. Hemoroid belirtileri olarak kaşıntı, ıslaklık hissi, ağrı, dışarıya sarkma ve kanama şikayetlerinin olduğunu ifade eden Op. Dr. Tekin, anal bölgedeki kaşıntıların hepsinin hemoroid olmadığını söyledi. Hemoroidlerde muayenenin önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Tekin, “Muayenede önemli olan oradaki hemoroidal yapının durumunu bakmak gerekiyor. Normalde anal bölgedeki damarlar bir yastıkçık görevi yapar. Kabızlık, ıkınmak, aşırı ağır kaldırma, şiddetli öksürükler, bazı acılı baharatlı gıdaları bol tüketmek hemoroid şikayetlerini arttırabilir. Buradaki basıncın artmasına bağlı damarların yavaş yavaş genişleyip belirginleşmesi birinci derece, tuvalet esnasında dışarı çıkıp kendiliğinden içeri girmesi ikinci derece, üçüncü derecede ise hemoroid dışarı çıkar, ancak hasta kendisi içeri ittiği zaman içeri girer. Son evre dediğimiz dördüncü derecede artık damarlar dışarı doğru sarkmıştır ve içeri girmez “dedi.

Birinci ve ikinci derece hemoroidlerde ilaç ve krem tedavilerinin faydalı olduğunu dile getiren Op. Dr. Tekin, “Bu damarlar dışarı doğru sarkmaya başladığı zaman onlarda cerrahi tedaviyle bu sarkan kısımları almak gerekir. Bu da hastanemizde rahatlıkla yapılabilmekte. Bu ameliyatların birkaç çeşit yöntemleri vardır. Lazerle tedavileri ikinci ve üçüncü derecede yapılmakta iken dışarı sarkanlarda yapılmaz. Bu yine Damarların büzüştürmesi yöntemi veya farklı yöntemlerle çıkan hemoroit damarları alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hemoroitten korunmak için mutlaka hastalığın olmasını beklememek gerekir”

Hemoroitten korunmanın yollarını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Mutlaka hastalık olmasını beklememek gerekir. Öncelikle acılı baharatlı gıdalardan biraz uzak durmak gerekir. Çok oturan insanlarda da bağırsak yavaşlığına bağlı kabızlık fazla görülür ve neticede de kabızlık ve zorlanma hemoroit şikayetlerini arttırır. Karın basıncını arttıran şeylerden uzak durmak gerekiyor. Soğuk havalarda hemoroit şikayetlerini arttırabilmekte. Üç önemli şey var. Bir kabız kalmayacağız, iki acılı baharatlı şeylere dikkat edeceğiz, üçüncüsü de üşütmeyeceğiz” şeklinde konuştu.