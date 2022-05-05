Bu hamle çok konuşulacak... Roman Abramovich çıldırdı!

Rus milyarder Roman Abramovich'in satışa çıkardığı İngiliz ekibi Chelsea kapanma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. 31 Mayıs son tarih...

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2003 yılında satın almasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biri haline gelen Chelsea, son günlerde tarihinin en çalkantılı dönemini geçiriyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hali nedeniyle İngiliz hükümeti, Roman Abramovich'in İngiltere'deki tüm varlıklarını dondurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan bağlılığı nedeniyle yaptırımlara maruz kalan milyarder, Chelsea'yi satışa çıkardı.

Kulübü satmaya karar verdiğini açıklayan Rus iş insanı, aldığı bu kararın kulüp, çalışanlar, taraftarlar ve sponsorların çıkarına olduğunu belirtti.

O dönem, kulübün satışının hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini belirten Abramovich, kararı alırken çok zorlandığını ve bu şekilde kulüpten ayrılmanın kendisini de üzdüğünü belirtmişti.

Chelsea'de başkanlık görevini yürüttüğü dönemde kulübü tarihi başarılara sürükleyen Roman Abramovich, İngiliz devini dünya futbolunda söz sahibi bir hale getirdi.

Göztepe iddiası gelmişti

Roman Abramovich'in Chelsea'nin satışı sonrasında Türkiye'den Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmiş ancak kulüpten yapılan açıklama sonrasında iddianın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Kararını değiştirdi

Sabah'ta yer alan habere göre; Roman Abramovich, Chelsea'nin satılması halinde elde edilecek gelirden pay almayacağını dile getirmişti. Ünlü iş insanı, Chelsea'ye bir yatırım olarak borç verdiği 1,6 milyar sterlinin satış sürecinin bir parçası olarak kendisine tamamen geri ödenmesini istediğini İngiliz hükümetine bildirdi.

Abramovich 1,6 milyar £'luk alacağının geri ödenmesini talep edince Chelsea'nin satışı şüpheli hale geldi.

Daha önce Abramovich, alacaklarının geri ödenmesini istemeyeceğini, ayrıca satıştan kâr elde edilirse Ukrayna'daki savaş kurbanlarına gideceğini söylemişti.

Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike

The Times'ın haberine göre; hükümet tarafından yaptırım uygulanan Roman Abramovich'in satıştan pay almasının imkanı yok.

Öte yandan haberde kulübün işletme ruhsatının süresinin 31 Mayıs tarihinde sona ereceği ve bu tarihten önce yeni sahiplerin gelmemesi durumunda Chelsea kapanacağı bildirildi.

Eğer Abramovich, satıştan herhangi bir para almamayı kabul ederse hükümetin kurallarına uyulmuş olunacak ve dev kulüp, kapanmaktan kurtulacak.