  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediye başkanı "irtikâp" suçundan tutuklandı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım" Genel merkezi boşaltmazlarsa işgalci sıfatı taşıyacaklar Gazze’de çocuklar açlığın kıskacında! Ukrayna ihalarla koleje saldırdı Öğrenci öldürmeyi Trump’tan öğrendiler Bayram yolculuğu kabusa dönmesin: İçişleri Bakanı Çiftçi'den kritik trafik uyarıları AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım" KKTC'de skandal! Bir İsrailli 4 adet canlı insan embriyosu kaçırırken yakalandı! Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın
Gündem Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti
Gündem

Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf geldi. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

İYİ Parti’deki genel başkanlık görevini devrederek aktif siyasetten çekilen Meral Akşener, aylar sonra ilk kez evinde çekilen bir fotoğrafla kamuoyunun karşısına çıktı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Akşener ve eşi Tuncer Akşener’i evlerinde ziyaret ederek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kıymetli eşi Sn. Tuncer Akşener’i Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ederek bayramlarını erkenden kutladım. Ziyaretimizde siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da bulduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki varlar."

SARI SAÇLARA VEDA

Siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Meral Akşener'in paylaşılan fotoğraftaki son hali ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

 

Yıllardır her zaman fönlü olan ve son dönemde sarıya boyattığı saçlarıyla bilinen Akşener'in, imajını tamamen değiştirdiği görüldü. Genellikle kızıl olan, daha sonra sarıya da boyattığı saçlarının iyice beyazladığı görülen eski İYİ Parti liderinin, oldukça doğal ve spor bir tarz tercih etmesi de dikkat çekti.

Siyasetin yoğun ve stresli gündeminden uzaklaşan Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'in fotoğraftaki neşeli ve keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Ev ortamında oldukça rahat bir görüntü sergileyen Akşener çiftinin bu karesi, "Siyaset yorgunluğunu üzerlerinden atmışlar" yorumlarına neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

İYİ Parti’den olağanüstü kongre iddialarına yalanlama! "Kongre kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları dikkatle takip ediyoruz"
İYİ Parti’den olağanüstü kongre iddialarına yalanlama! “Kongre kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları dikkatle takip ediyoruz”

Gündem

İYİ Parti’den olağanüstü kongre iddialarına yalanlama! “Kongre kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları dikkatle takip ediyoruz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23