Bu haksızlığa nasıl göz yumarız?

AK Parti, pandemiden dolayı ertelediği kongrelerine Şırnak’tan başladı. Şehir Stadı’nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla şölen havasında gerçekleşti. Konuşmasına Kovid-19 tedavisi nedeniyle kongreye katılamayan AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’ya “geçmiş olsun” dileğinde bulanarak başlayan Başkan Erdoğan, Şırnaklıların verdikleri sözü tuttuklarını, Belediye Başkanlığını yüzde 62 gibi rekor bir oyla AK Parti’ye emanet ettiklerini hatırlattı.



Sufleyi başka yerden alıyorlar



AK Parti’nin ilk il kongresi için Şırnak’ın seçilmesinin rastgele bir tercih olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kongremizin ilk durağı olarak Ahmedi Hani’nin, Mela Ahmed Ceziri’nin, El-Cezeri’nin şehri Şırnak’ı seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır. İnşallah Şırnak’a layık bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak bu güvenin karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Bugün Şırnak’a elimiz boş gelmedik. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor. “



Milletimiz bizi yalnız bırakmadı



En büyük gıdalarının milletle kurdukları gönül bağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Hamdolsun milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Demokrasiyi güçlendirmek için attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz hep yanımızdaydı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik.”



Canı yanan, kanı dökülen biziz!



Kardeşlik çağrısı yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Canı yanan, kanı dökülen, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir. Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler.”



‘MİNSK’ Ermeni'ye silah veriyor



Irak’ta, Suriye’de, Balkanlar’da, Libya ve Karabağ’da yaşananların kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kimdir Minsk Üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldı? Ermenistan’ın. Ermenilere her türlü silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar. Bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için mücadele veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? Duadayız, inşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum.”