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Bu hainliktir! Odatv, anneye değil PKK’ya inandı

HDP’liler eliyle dağa kaçırıldığı belirtilen gencin annesi, parti binası önüne oturma eylemi başlattı. Olay büyüyünce PKK’nın yayın organı Mezopotamya Ajansı, kendilerini aklayan bir haber yayınladı. Odatv gibi memleket düşmanı yayın organları, annenin sözünü hiçe saydı ve PKK’nın servis ettiği haberi yayınlayarak acılı anneyi yalanlamaya çalıştı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
Bu hainliktir! Odatv, anneye değil PKK’ya inandı

Diyarbakır’da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ınHDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar’ın (49), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Akar’ın yakını 10 kadın, geldikleri parti binası önündeki oturma eylemine katıldı. Akar ve diğer kadınların parti binası girişindeki bekleyişi devam ediyor.

PKK yayın organı haber yayınladı

Annenin bekleyişi devam ederken terör örgütü PKK’nın yayın organı Mezopotamya Ajansı ise, annenin dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü 21 yaşındaki Mehmet Akar’ın, kaçırılmadığını iddia etti.

Mezopotamya Ajansı’na konuştuğu iddia edilen Mehmet Akar, “Dağa kaçmadım… Evden çıkma nedenim, ailemin zorla evlendirilmem üzerine kurduğu baskılar. Beni zorla evlendirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle evlenmeyeceğim. O nedenle evden çıktım ve bir daha da gitmeyeceğim.” dedi.

Annesinin HDP binası önündeki eylemini sonlandırmasını isteyen Akar, “Hiç kimse beni kaçırmadı, HDP ile hiçbir alakası yok. Ailemin orada durması bile yanlış. Aileme de belirttim; ailemi sildim. ‘Sizinle hiç bir ilişkim alakam yok’ dedim. Hiçbir yere de gitmedim, buradayım.” ifadelerini kullandı.

Kaçırıldığı söylenen gencin, günlerdir oturma eylemi yapan annesini değil, PKK yayın organını arayıp konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Odatv, PKK’nın sözlerine inandı!

Mehmet Akar’ın annesinin açıklamalarını görmezden gelen odatv, PKK’nın ajansında yayınlanan iddiaları öne çıkardı. Odatv’nin alıntı yaptığı haberdeki tuhaflıklar da ayrıca dikkat çekti. İddialara göre Mehmet Akar, “zorla evlendirilmek istemediği için evden kaçıyor ve birdaha eve dönmeyeceğini” belirtiyor.

Zorla evlendirildiği iddia ediliyor, ama 1 gün önce nişanlısıyla buluşmuş!

Anne Akar, bugün oğlu Mehmet’in terör örgütüne yakın ajansa verdiği iddia edilen röportajda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Söz konusu haberde, oğlunun “Ailesince zorla evlendirilmek istendiği için evi terk ettiğine” yönelik ifadelerin doğru olmadığını aktaran Akar şöyle konuştu:

Diyorlar ki ‘zorla evlendiriyormuşum’. Bu dönemde bir insan zorla evlendirilebilir mi? Zorla evlendirilmek istenen, nişanlısıyla buluşur mu? Oğlum kaybolmadan bir gün önce nişanlısıyla buluştu. Parkta gezip dolaşmışlar daha sonra nişanlısını eve bırakmış. HDP yeni plan devreye koydu. HDP’nin planı bu. İş bu boyuta ulaşınca şimdi de bu planı devreye koydular. Oğlum getirilmeden buradan kalkmayacağım. Bana oğlumu getirin. Bunlar iftiradır, oğlum getirilene kadar eylemimi sürdüreceğim.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
  1. Diyarbakır
  2. Mehmet Akar
  3. Hacire Akar
  4. Hdp
  5. PKK
  6. odatv

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