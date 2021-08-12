Bu hain bir zamanlar polisti! Tasmalı FETÖ'cü Emre Uslu'dan PKK propagandası

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sığındığı ABD'nin kucağından Türkiye'ye havlamaya devam ediyor. Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan Uslu, son olarak PKK propagandası yaptı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan Uslu, küstah bir şekilde devleti küçümsemeye kalktı.

Bir zamanlar devlet kurumlarının içinde yuvalanan FETÖ'cü hainler nedeniyle terör örgütü PKK'ya karşı etkin bir şekilde mücadele edilemezken 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ'cüler devlet kurumlarından hızlı bir şekilde temizlenmeye başladı.

Bu sayede bugün eylem yapamaz bir hale gelen terör örgütü PKK bitme noktasına geldi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonların etkili olmadığı hezeyanında bulunan Uslu, devletin medya aracılığıyla halkı kandırdığı yönünde bir imada bulundu.

Eskiden Emniyet'in içinde yuvalanan FETÖ'cülerden biri olan Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'yı Türklerin tankları uçakları yenemedi, ama televizyonları yendi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan terör örgütü PKK'yı savunup devlete salya akıtan Emre Uslu'nun bu sözleri "Bir zamanlar Emniyet'te senin gibi polis kılığına girmiş hainler varmış ki PKK ile yeterli mücadele edilememiş demek ki" yorumunu beraberinde getirdi.