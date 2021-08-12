  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Ege'de İngiltere bandralı tekne battı
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Etiyopya'dan kritik Türkiye hamlesi
Gündem Bu hain bir zamanlar polisti! Tasmalı FETÖ'cü Emre Uslu'dan PKK propagandası
Gündem

Bu hain bir zamanlar polisti! Tasmalı FETÖ'cü Emre Uslu'dan PKK propagandası

FETÖ'nün devlet kurumları içinde yuvalandığı dönemde emniyet amiri olan Emre Uslu, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaparak devleti küçümsemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 13:18:00 -
Bu hain bir zamanlar polisti! Tasmalı FETÖ'cü Emre Uslu'dan PKK propagandası

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sığındığı ABD'nin kucağından Türkiye'ye havlamaya devam ediyor. Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan Uslu, son olarak PKK propagandası yaptı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan Uslu, küstah bir şekilde devleti küçümsemeye kalktı.

Bir zamanlar devlet kurumlarının içinde yuvalanan FETÖ'cü hainler nedeniyle terör örgütü PKK'ya karşı etkin bir şekilde mücadele edilemezken 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ'cüler devlet kurumlarından hızlı bir şekilde temizlenmeye başladı.

Bu sayede bugün eylem yapamaz bir hale gelen terör örgütü PKK bitme noktasına geldi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonların etkili olmadığı hezeyanında bulunan Uslu, devletin medya aracılığıyla halkı kandırdığı yönünde bir imada bulundu.

Eskiden Emniyet'in içinde yuvalanan FETÖ'cülerden biri olan Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'yı Türklerin tankları uçakları yenemedi, ama televizyonları yendi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan terör örgütü PKK'yı savunup devlete salya akıtan Emre Uslu'nun bu sözleri "Bir zamanlar Emniyet'te senin gibi polis kılığına girmiş hainler varmış ki PKK ile yeterli mücadele edilememiş demek ki" yorumunu beraberinde getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay