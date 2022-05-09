Bu haftaya dikkat! Altını doğrudan etkileyecek

Altın Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşmayı hızlandırma kararı aldığı Nisan ortasından bu yana düşüşünü sürdürüyor.Fiyatlarındaki düşüşlerde Fed'in politikaları etkili oldu. Fed, 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti. Haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 901,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda bu hafta gözler çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Haftanın ilk işlemlerinde spot altının onsu 1.870 doları test etti.

Parasal sıkılaşma politikası ABD tahvil getirilerini yüzde 3’ün üzerine taşırken doların da 5 haftalık bir yükseliş serisi yakalamasını sağlayarak altının cazibesine darbe vurdu.

Analistler ne diyor?

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

Bu verilere dikkat

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.