Bu haftanın çöpe atılan meyvesi kavun oldu! Marketlerde fiyatları fahiş görünce şaşırmayın

Geçen hafta, küresel sermayecilerin tonlarca kirazı 2-3 liradan alıp çöpe atması büyük tepki çekmişti. Bugün ise marketlerde kilosu 180 liradan satılan kirazlar, tüketicilerin dikkatini çekti. Bu hafta aynı senaryo kavunlar için tekrarlanıyor. Tarladan sudan ucuza alınan kavunların da çöpe atılması, bu meyvenin fiyatlarının da patlamasına neden olacak.

Tarladan alınan ürünlerin piyasa değeri düşürülüp çöpe atılması, üreticiyi mağdur ederken, tüketicilerin de yüksek fiyatlarla karşılaşmasına yol açıyor. Bu durum, tarım ürünlerinin nasıl manipüle edildiği ve piyasaların nasıl kontrol edildiği konusunda ciddi eleştirilere neden oluyor.

Üreticiler, bu tür uygulamaların sona ermesi ve emeğin karşılığını alabilmek için yetkililerden daha sıkı denetim ve düzenleme talep ediyor. Tüketiciler ise adil fiyatlarla ürün alabilmek ve gıda israfının önüne geçilmesi için bu tür olaylara karşı bilinçli olma çağrısında bulunuyor.