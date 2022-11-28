Bu hafta Teşkilat var mı? 27 kasım 2022 Teşkilat var mı? Yeni bölüm Teşkilat ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı: Teşkilat son bölüm izle

TRT 1'de bu hafta birçok dizinin yayınlanması nedeniyle vatandaşlar, Teşkilat dizisinin bugün olup olmadığını merak ediyor. Her Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizi, bu akşam yayın akışında görünmüyor. İşte, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam neden olmadığına dair tüm bilgiler...

Yeni sezonuyla da oldukça heyecanlı bölümlere sahne olan Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Teşkilat dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen olan 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi.

Sevilen dizi Teşkilat'ın da bu nedenden dolayı 4 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer’in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley’nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

Haftanın ilk gününde gündemden haber almak isteyen veya sevdiği diziyi kaçırmak istemeyen ya da Dünya Kupası heyecanını kaybetmek istemeyen izleyiciler, bugün televizyonda yer alacak programların akışını takip ediyor. İşte 28 Kasım pazartesi ekrana gelecek programlar ve diziler...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM 2022

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Sırbistan”

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Gana”

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Brezilya-İsviçre”

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Portekiz-Uruguay”

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:00 Teşkilat

05:30 Kapanış