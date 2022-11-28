Bu hafta Teşkilat var mı? 27 kasım 2022 Teşkilat var mı? Yeni bölüm Teşkilat ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı: Teşkilat son bölüm izle
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği Teşkilat yeni bölümünü merak ediyor. .TRT1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT 1'de bu hafta birçok dizinin yayınlanması nedeniyle vatandaşlar, Teşkilat dizisinin bugün olup olmadığını merak ediyor. Her Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizi, bu akşam yayın akışında görünmüyor. İşte, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam neden olmadığına dair tüm bilgiler...
Yeni sezonuyla da oldukça heyecanlı bölümlere sahne olan Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Teşkilat dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen olan 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.
TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi.
Sevilen dizi Teşkilat'ın da bu nedenden dolayı 4 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ömer’in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley’nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!
Haftanın ilk gününde gündemden haber almak isteyen veya sevdiği diziyi kaçırmak istemeyen ya da Dünya Kupası heyecanını kaybetmek istemeyen izleyiciler, bugün televizyonda yer alacak programların akışını takip ediyor. İşte 28 Kasım pazartesi ekrana gelecek programlar ve diziler...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM 2022
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Sırbistan”
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Gana”
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Brezilya-İsviçre”
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Portekiz-Uruguay”
00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:00 Teşkilat
05:30 Kapanış
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