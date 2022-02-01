Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?
Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig ve 1.Lig maçlarına Dünya Kupası Eleme müsabakaları sebebiyle bir hafta ara verildi. Bu sebeple geçtiğimiz hafta liglerde maç oynanmadı. Futbolseverler ise Süper Lig’de 24.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Süper Lig haftanın maçları
Futbolseverler hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig’de maç oyup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?
Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?
24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
1.Lig
23.hafta
5 Şubat Cumartesi
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor
16.00 Bursaspor-Altınordu
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor
6 Şubat Pazar
13.30 Bandırmaspor- Ümraniyespor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa Fk
16.00 Menemenspor-Adanaspor
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
7 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor