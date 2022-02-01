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Spor Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?
Spor

Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?

Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig ve 1.Lig maçlarına Dünya Kupası Eleme müsabakaları sebebiyle bir hafta ara verildi. Bu sebeple geçtiğimiz hafta liglerde maç oynanmadı. Futbolseverler ise Süper Lig’de 24.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-02-01 21:02:00 -
Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?

Futbolseverler hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig’de maç oyup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?

Bu hafta Süper Lig’de maç var mı?

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

1.Lig

23.hafta

5 Şubat Cumartesi

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor              

16.00 Bursaspor-Altınordu

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor

6 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor- Ümraniyespor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa Fk

16.00 Menemenspor-Adanaspor

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

7 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor

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