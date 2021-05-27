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Yaşam Bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

Bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde ek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar 29-30 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:51:00 -
Bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın hemen ardından da 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli kademeli normalleşme dönemi başladı. Vatandaşlar bu hafta sonu yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlama devam ediyor. 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00’de başlayacak kısıtlama ise 31 Mayıs Pazartesi 05.00’te sona erecek. 1 Haziran’dan sonra sokak kısıtlamaların nasıl olacağı ise kabine toplantısının ardından açıklanacak.

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