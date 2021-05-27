29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın hemen ardından da 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli kademeli normalleşme dönemi başladı. Vatandaşlar bu hafta sonu yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlama devam ediyor. 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00’de başlayacak kısıtlama ise 31 Mayıs Pazartesi 05.00’te sona erecek. 1 Haziran’dan sonra sokak kısıtlamaların nasıl olacağı ise kabine toplantısının ardından açıklanacak.