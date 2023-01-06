Bu hafta sonu hava nasıl yağacak? Bu hafta sonu yağış var mı?
Pek çok ilde uzun süredir yağış meydana gelmiyor. Baraj seviyeleri ciddi anlamda düştü. Bu sebeple vatandaşlar yağışların ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi illerde yağış olacak?
Milyonlar 7-8 ocak tarihlerinde havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı?
Bu hafta sonu hava nasıl yağacak? Bu hafta sonu yağış var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmu ve kar yağışlı
TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
VAN -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu