Milyonlar 7-8 ocak tarihlerinde havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı?

Bu hafta sonu hava nasıl yağacak? Bu hafta sonu yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmu ve kar yağışlı

TRABZON 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu