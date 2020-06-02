Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gece yarısı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında pek çok alanda normalleşme başlarken, bu hafta sonu yani 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu.

29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere, toplam 15 il sınırlarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu. Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanmaya devam etti.

Koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmeler gözlenmesinin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi.

11 Mayıs’ta yeniden hizmete açılan AVM’ler ve kuaförlerin ardından lokanta ve kafeler de 1 Haziran’da yeniden kapılarını açacak, çok sayıda çalışan iş yerlerine geri döndü.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz resmi kaynaklardan açıklama yapılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.